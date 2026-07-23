Subsecretario de Hacienda deja el Gobierno tras dar positivo en un test de drogas

El abogado Juan Pablo Rodríguez dejó este jueves el cargo de subsecretario de Hacienda luego de dar positivo en uno de los test de drogas que ha impuesto el Gobierno a sus integrantes.

Su salida fue informada en un comunicado por la Dirección de Prensa de la Presidencia, que no detalló los motivos y se limitó a señalar su reemplazo, en calidad de subrogante, por Tomás Bunster Bustamante, ingeniero civil que actualmente es coordinador de Regulación Económica y jefe de asesores en el Ministerio de Hacienda.

La sorpresiva razón de este llamativo cambio fue explicada más tarde, en el Palacio de La Moneda, por el biministro Interior-Segegob, Claudio Alvarado, tras las cena que compartió el Presidente José Antonio Kast con los timoneles oficialistas.

"El fundamento de la renuncia es que, si bien en un primer examen de detección de drogas, (realizado) en el mes de abril, el exsubsecretario había dado negativo; en el análisis de la primera muestra de un segundo test, (efectuado) en el mes de junio, ha dado positivo", dijo Alvarado ante los periodistas.

El jefe de gabinete añadió que la decisión no tiene vuelta atrás, pese a que "todavía queda pendiente el análisis de la contramuestra (de junio), y el exsubsecretario ha comunicado que se realizará exámenes adicionales, en otros laboratorios, para descartar cualquier tipo de consumo" de sustancias estupefacientes.

El militante UDI justificó este rigor señalando que "el Gobierno ha establecido un compromiso claro de actuar con total transparencia", de modo que, "si bien este resultado no es definitivo, la (sola) notificación legal (de eventual uso de drogas) nos obliga a actuar en consecuencia".

"El Gobierno agradece la labor desempeñada por el (ahora) exsubsecretario de Hacienda, señor Juan Pablo Rodríguez", finalizó el biministro, sin aceptar preguntas de los periodistas que se encontraban en palacio.

"El resultado positivo no refleja mi realidad, no consumo drogas"

Juan Pablo Rodríguez Oyarzún es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y fue profesor de la Escuela de Derecho de dicha casa de estudios.

Asumió el 11 de marzo, con la llegada de Kast a La Moneda, y durante sus cuatro meses en el cargo de subsecretario tuvo presencia constante en el Congreso a propósito de la tramitación de la megarreforma impulsada por el ministro Jorge Quiroz.

En una declaración pública difundida esta misma noche de jueves, tras las noticias de La Moneda, Rodríguez agradeció al Presidente, a Quiroz, al equipo del Ministerio y a los miembros del Gobierno, en general, "por su dedicación al objetivo compartido de hacer crecer a Chile".

En lo medular del texto, clamó inocencia: "Tras haber obtenido un resultado negativo en un examen de drogas realizado en abril, un examen posterior, efectuado en junio, arrojó un resultado positivo que no refleja mi realidad".

"No consumo drogas y ejerceré todas las acciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y defender mi honra", afirmó.

"Me voy con la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí y con la convicción de

que este Gobierno seguirá avanzando con fuerza para construir un país más

próspero, más seguro y con más oportunidades para todos", cierra la nota.