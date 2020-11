El ministro vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, respondió con dureza a algunas críticas opositoras que surgieron cuando se conoció el nombre del nuevo ministro del Interior, su correligionario UDI Rodrigo Delgado. "Parece que algunas personas de oposición tenían escritas sus cuñas, sus tuits, antes siquiera de que asumiera el ministro del Interior: sólo le cambiaron el nombre... Están picados, ésa es la verdad, porque el alcalde Delgado, cuando ejerció durante 12 años, tenía una altísima aprobación y esos parlamentarios que critican no la tienen. Yo les pido que no sean picados; si alguno de esos parlamentarios quiere ningunear la trayectoria de 12 años de un alcalde, les pido que vayan a sus territorios, a sus distritos (...) Vamos a ver cómo les va en la próxima elección". El ex diputado afirmó además que "los chilenos están chatos de esa lógica de la política en que todo es malo, que cualquier cosa que haga el Gobierno no vale la pena y bloquean todo". Apuntando al Frente Amplio y el Partido Comunista, exigió: "Basta de la lógica odiosa de no gobernar ni dejar gobernar", y cerró señalando que "si están tan picados, salgan a correr, den una vuelta, hagan otra cosa. En vez de estar siempre enojados, detestando todo: reflexionen, siéntense a conversar".

