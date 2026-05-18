"No hay que inventar el hilo negro": Tohá llama a usar el plan de seguridad que dejó Cordero

En medio de las presiones de la oposición para que la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, dé a conocer un plan concreto en esa materia, la extitular de Interior Carolina Tohá remarcó en Cooperativa que el gobierno anterior -de la mano de Luis Cordero- dejó una estrategia delineada casi por completo.

En Lo que Queda del Día, la militante PPD relevó que "tenemos una legislación y una institucionalidad mucho más sofisticada y completa de la que teníamos hace años" gracias a "una política de seguridad pública actualizada recién hace pocos meses, en la que participó todo el mundo, y que fue valorada transversalmente desde los centros de estudio de izquierda y de derecha; desde Paz Ciudadana y desde los expertos ligados al actual Gobierno".

"Esa política se traduce en una serie de metas como país en todas las dimensiones: cuidado de los niños, mejoría de los barrios, fortalecimiento de las policías, combate de la droga, economías criminales, temas de frontera... Todos esos temas están tocados", precisó.

La exautoridad recordó entonces que "la política tiene unos planes bianuales, que son los que van llevando a la práctica la bajada de las metas en el tiempo, y el ministro Cordero dejó prácticamente listo ese plan bianual al nuevo Gobierno, para que le pusiera sus propios énfasis. Entonces, no hay que inventar el hilo negro: el Gobierno ciertamente tiene derecho a poner sus énfasis y prioridades, pero hay un rayado de cancha que nos dimos como país".

"Suplico que esta presión por un plan no se traduzca en pedirle a tres expertos que armen rápido un papel para presentar algo, sino que se agarre toda esta planificación institucional que se ha hecho y se robustezca, pero no botemos a la basura lo que avanzamos en materia de seguridad en el país, que fue mucho y le pertenece a todo Chile. No es algo del gobierno anterior, porque pasó por el Parlamento y todas las instituciones dieron su opinión", enfatizó Tohá.

En cuanto a la eventual interpelación de la ministra Steinert por esta falta de lineamientos, se limitó a comentar que "quien necesita respuestas es el país y los parlamentarios, como sus representantes, pueden cumplir un buen rol en ese diálogo si se hace con ese espíritu".