Oficialismo atribuye renuncia de Rafael Araos a "incompatibilidad imposible de superar"

La renuncia del doctor Rafael Araos a la Subsecretaría de Ciencia abrió una controversia política al interior del Gobierno del Presidente José Antonio Kast, a poco más de 60 días del inicio de la administración.

La salida de la autoridad se produjo en medio de versiones sobre diferencias con la ministra de Ciencia, Ximena Lincolao, relacionadas con un plan de desvinculaciones que afectaría a cerca de 40 funcionarios de la cartera. Según trascendidos, Araos se habría negado a firmar los despidos y posteriormente puso su cargo a disposición.

Sin embargo, desde el ministerio descartaron que esa fuera la razón de la renuncia. La ministra Lincolao aseguró que existían diferencias en la forma de gestionar la cartera y defendió que las decisiones adoptadas responden a un proceso de reorganización interna.

Desde el oficialismo atribuyeron la salida de Araos a diferencias en los estilos de trabajo al interior de la cartera.

El diputado Diego Schalper (RN) afirmó que conversó con la secretaria de Estado:"Ella me manifestó que había una incompatibilidad imposible de superar entre los estilos de trabajo de ella y de su subsecretario".

"Y, por lo tanto, digámoslo así, lo mejor cuando eso sucede es sincerar la situación", sostuvo Schalper.

En la misma línea, el diputado republicano José Carlos Meza defendió el ajuste de equipos dentro del Ejecutivo.

"Si hay que ajustar los equipos, es mejor ajustarlos al tiro que dejar pasar el tiempo. Hay diferencias que se pueden conversar y se pueden tratar, y hay otras diferencias que son a veces medio irreconciliables", señaló.

Oposición acusa "desprecio" hacia la ciencia

Desde la oposición, en cambio, vincularon la salida de Araos con una falta de respaldo del Ejecutivo al desarrollo científico y recordaron recientes declaraciones del Presidente José Antonio Kast sobre el financiamiento a la investigación.

El diputado Daniel Manouchehri (PS) afirmó que Araos "es un profesional de primer nivel, y el hecho que a solo 60 días de iniciado el Gobierno, a propósito de los recortes, salga y renuncie es un hecho que no es menor" y acusó que "este es un Gobierno que desprecia a la ciencia".

Por su parte, el diputado José Montalba (PPD) relacionó el episodio con dichos previos del Mandatario respecto al rol de la investigación científica: "El Presidente de la República señaló de forma clara que la ciencia, que la investigación, era para dejarla en los libros empastados, ¿cierto?, y que no generaban empleo. Por ende, no había una preocupación"

"Me cuesta creer que no tiene relación esas palabras del Presidente con que al poco tiempo después quieran desmantelar un Ministerio tan importante como el Ministerio de Ciencia", sentenció.