La comunidad científica y académica chilena se mantiene en estado de alerta tras las recientes declaraciones de José Antonio Kast, quien cuestionó el uso de fondos públicos en investigaciones que, según sus palabras, terminan en "libros con muy bonito empaste" sin generar empleo. Ante esto, el mundo de la ciencia ha respondido con datos objetivos y ejemplos concretos de cómo la investigación nacional no solo genera valor económico, sino que es vital para la salud pública mundial.

La editora de Cooperativa Ciencia, Emilia Aguilar, repasó hitos donde la investigación local ha transformado la realidad sanitaria: la Vacuna contra la Hepatitis B, el primer probiótico para prevenir el cáncer gástrico y el desarrollo para la lucha contra el hantavirus.

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