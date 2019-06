Senador Pérez ante cambio de gabinete: En la UDI esperamos la explicación del Gobierno

El senador de la UDI Víctor Pérez reiteró los cuestionamientos de su partido por el cambio de gabinete realizado en la víspera por el Presidente Sebastián Piñera.

Según distintos integrantes de la colectividad, la modificación "cargó" el equipo ministerial hacia Renovación Nacional, ya que de los cuatro nuevos integrantes, uno es militante (Teodoro Ribera) y otros dos tienen cercanía con la tienda con sede en calle Antonio Varas (Jaime Mañalich y Juan Carlos Jobet).

En conversación con El Primer Café, el legislador dijo que "no es normal" que ninguno de sus militantes fuera considerado para algún cargo ministerial.

"Lo importante es cuidar la coalición y en eso el respeto hacia los distintos miembros me parece importante (...). No se puede mirar como una cosa normal que no llame la atención en un cambio de seis ministros que uno de los partidos de la coalición no tenga ninguna participación, no creo que se haya dado antes una situación de esa naturaleza y eso es lo que estamos colocando sobre la mesa y esperamos la explicación del Gobierno en esa materia", dijo Pérez.

Además, el senador dijo que le plantearon al Gobierno su preocupación por esta situación y consideró como un castigo para el partido este ajuste del equipo de ministros.

"El Presidente considera que nadie de la UDI está calificado para acompañarlo en esta etapa y eso creo que es un castigo y eso es una explicación que creemos que la UDI se merece", comentó.

"En ese contexto hemos planteado privada como públicamente al Gobierno nuestra preocupación de lo que pasó ayer en el cambio de gabinete", concluyó.