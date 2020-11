El subsecretario de Redes Asistenciales, Alberto Dougnac, respondió nuevamente a las acusaciones de autoritarismo, tratos machistas y misoginia cuando era decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Finis Terrae y que, a través de la prensa, se conocieron la última semana, cuando él no desmintió las frases, lo que sí hizo ahora. "Todas las acusaciones que se han hecho en mi contra la verdad es que no tienen ningún fundamento", dijo la autoridad y agregó que "las frases que se me atribuyen no son ciertas".

