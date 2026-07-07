Gobierno abrirá paso peatonal por dentro del Palacio de La Moneda este miércoles

En el marco de la conmemoración de los 200 años de la Presidencia de la República, el Gobierno anunció la apertura del histórico cruce peatonal del Palacio de La Moneda este miércoles.

Mediante redes sociales, el Ejecutivo detalló que las personas podrán cruzar entre la Plaza de la Ciudadanía y la Plaza de la Constitución ingresando por la sede de gobierno.

El acceso será desde las 10:30 hasta las 12:30 horas, por calle Teatinos. Quienes quieran asistir deberán portar su cédula de identidad y los siguientes elementos están prohibidos: maquillaje, lápices, alimentos y líquidos, bolsos, propaganda política, encendedores o fósforos, aerosoles, elementos grandes, armas blancas y líquidos inflamables.

"Más que un simple paso, este recorrido reflejaba la estrecha relación entre el Palacio y la ciudadanía, recordándonos que La Moneda no solo ha sido el corazón político de Chile, sino también un espacio profundamente vinculado a la vida urbana", destacaron desde el Gobierno.

La apertura del paso peatonal del Palacio de La Moneda no se realizaba desde el Gobierno de Ricardo Lagos, cuando se hizo como parte del plan para modificar el centro cívico de Santiago.