Gobierno designó nuevos subsecretarios de Seguridad y Prevención del Delito

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast anunció este martes cambios en las subsecretarías de Seguridad Pública y Prevención del Delito.

A través de un comunicado desde el Palacio de La Moneda, se confirmó la salida de Andrés Jouannet (Seguridad Pública) y Ana Victoria Quintana Olguín (Prevención del Delito).

El Ejecutivo destacó el rol de las autoridades salientes, señalando que "agradece el trabajo desarrollado durante esta etapa, especialmente su contribución al proceso de instalación y fortalecimiento del Ministerio, así como a la coordinación institucional frente a una de las principales prioridades del país".

Asimismo, se informó que como subsecretaria de Seguridad Pública asumirá María del Pilar Giannini Bravo, cientista política y doctora por la University of Notre Dame.

Giannini posee un currículum enfocado en la gestión operativa y de control, habiendo ejercido previamente como jefa de la División de Seguridad Pública del Ministerio del Interior y secretaria ejecutiva de la Unidad Coordinadora para la Reforma de Carabineros.

Por otro lado, la Subsecretaría de Prevención del Delito estará a cargo de Gonzalo Guerrero Valle, abogado y Doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universitat de Barcelona.

Guerrero cuenta con una trayectoria marcada por la gestión institucional y la asesoría gubernamental, desempeñándose anteriormente como jefe de gabinete del Ministerio del Interior.

Objetivos de la reestructuración

Respecto a estas designaciones, la Oficina del Presidente subrayó la necesidad de robustecer la operatividad del Estado frente al escenario delictivo actual.

"Ambos nombramientos buscan reforzar la conducción institucional del Ministerio de Seguridad Pública y fortalecer la coordinación del Estado en materia de seguridad pública, prevención del delito y respuesta frente al crimen organizado, las incivilidades y las principales amenazas que afectan a las familias del país", detalló el comunicado.

Con estas incorporaciones, se indicó que el Gobierno busca imprimir un nuevo ritmo a las políticas de modernización y coordinación policial.