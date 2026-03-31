"No es empática ni cristiana": Rechazo transversal por pedir renuncia a directora del SernamEG con cáncer

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Judith Marín, pidió la renuncia no voluntaria de la directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género (SernamEG), Priscilla Carrasco, quien actualmente está con un tratamiento contra el cáncer de mama triple negativo que le fue diagnosticado a mediados de 2025.

El Ministerio envió una carta a Carrasco donde le notificó que "por encargo del Presidente de la República, (...) vengo en solicitar a usted, la renuncia no voluntaria, a contar del día 30 de marzo de 2026, al cargo de directora nacional del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernameG), Grado I de la EUS de la Planta Directiva de dicho Servicio, de Primer Nivel Jerárquico, adscrito al Sistema de Alta Dirección Pública".

La misiva, publicada por el sitio Contra Poder, agradeció a Carrasco "sinceramente la entrega, dedicación y compromiso de la directora durante estos casi cuatro años de gestión, periodo en el cual el Servicio avanzó en importantes procesos de cambio, fortalecimiento institucional y modernización de su oferta programática, consolidando mejoras en su quehacer en beneficio de las mujeres en todo el país".

El procedimiento establece que la ahora exdirectora cuenta con un plazo de 48 horas para presentar su renuncia si así lo estima. En caso contrario, se procederá a declarar la vacancia del cargo, paso previo para su tramitación ante la Contraloría General de la República.

Carrasco, quien llegó al cargo en 2022 a través del Sistema de Alta Dirección Pública, está actualmente bajo tratamiento de quimioterapia oral e inmunoterapia.

En conversación con el medio, Carrasco contó que "no he pedido licencias. He trabajado diariamente, muy comprometida en mi función con el Estado. Entonces la verdad es que sorpresa es al menos una palabra que me identifica en este momento".

"Me parece que es una situación compleja no sólo por mí, sino que por todas las mujeres que pueden tener algún tipo de diagnóstico de esta naturaleza y que implica un problema laboral, familiar. Es una pésima señal para el ejercicio de los derechos de las mujeres de todo Chile", añadió.

El Ministerio anunció que en su puesto será asumido de forma subrogante por el sociólogo Felipe Díaz.

Mujeres oficialistas acusan falta de empatía

Una de las primeras en expresar su rechazo desde el oficialismo fue la exministra Karla Rubilar sostuvo que "si esto es real, duele".

"Sacar a una directora de SernamEG con cáncer de mama en tratamiento, en el Ministerio de la Mujer y en plena alerta oncológica, no es coherente. Pido sinceramente recapacitar", añadió.

La exalcaldesa y excandidata presidencial Evelyn Matthei respondió a Rubilar con un "toda la razón, Karla".

Desde RN, la senadora María José Gatica remarcó que "esta decisión no es empática, humana ni cristiana . No todo vale en política, ministra. La humanidad nunca se debe perder. Sé como golpea esta enfermedad, física y emocionalmente es muy duro. Sumarle otro golpe no es necesario".

La presidenta del Senado, la RN Paulina Núñez, expresó esta mañana que "hay límites en política y en la vida. Da igual como hayan actuado ellos en su Gobierno, como la actual directora se haya desempeñado. Se debe revertir la decisión y no profundizar el dolor de una persona. Más empatía, más compasión".

"Contradicción evidente"

La exministra de la Mujer Antonia Orellana criticó la decisión del Gobierno destacando que Priscilla Carrasco "encabezó la mayor expansión de atención a la violencia desde que existe ese programa, llegando al 90% de Chile".

Asimismo enfatizó que "hay una contradicción evidente al decir que tu prioridad es la violencia de género y dejar sin dirección al Servicio Nacional de la Mujer en plena Ley Integral. Entre toma de razón y plazos ADP, serán meses sin directora titular. Evidencia es clara sobre cómo eso impacta gestión".

La exministra del Trabajo y excandidata presidencial, Jeannette Jara, emplazó al Presidente José Antonio Kast pidiéndole una explicación.

"Cuando la ideología supera todos los límites, no respeta los derechos de las personas. Esta es una decisión cruel y equivocada".