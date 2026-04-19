Para Constanza Hube, las críticas a la megarreforma demuestran "alergia al crecimiento"

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast afina los últimos detalles de su proyecto de "reconstrucción nacional y desarrollo económico", cuyo ingreso al Congreso está previsto para la próxima semana.

La iniciativa, que agrupa más de 40 medidas, busca responder a las necesidades de infraestructura tras los incendios y reactivar la economía, aunque ya enfrenta cuestionamientos políticos, especialmente por la rebaja del impuesto corporativo.

Desde el Ejecutivo, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, descartó que el plan favorezca a los sectores de mayores ingresos y defendió su "carácter integral".

"Es un conjunto de medidas (...) decir que este es un proyecto que favorece a los más ricos es una forma de caricaturizar el proyecto y no corresponde a la realidad", afirmó, junto con subrayar que la disminución del impuesto de primera categoría "es una medida que organismos internacionales han dicho que había que tomar".

En medio de las críticas, la diputada UDI Constanza Hube cuestionó la postura de sus adversarios y llamó a esperar el contenido del proyecto antes de rechazarlo: "¿Qué piensan? Animo a los parlamentarios de la oposición, que le tienen alergia al crecimiento, a que esperemos el proyecto antes de criticar", señaló.

Por su parte, desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva cuestionó la conducción del Ejecutivo y acusó falta de coordinación, particularmente por cambios en medidas como el límite en la gratuidad universitaria.

"Revela la falta de coordinación que tuvo el Gobierno, no han logrado ponerse de acuerdo", sostuvo, añadiendo que esperan conocer el detalle completo de la iniciativa para evaluarla.

El proyecto será ingresado el martes a través de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputadas y Diputados, en lo que asoma como una semana clave para el Ejecutivo, que espera que la iniciativa sea despachada antes del 1 de junio.