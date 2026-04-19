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Tópicos: País | Política | Encuestas

Cadena nacional no aumentó apoyo ciudadano a la baja de impuestos a grandes empresas

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Según la encuesta Criteria de este domingo, un 73% cree que "lo mejor para el país" es, por el contrario, elevar dicha carga tributaria.

El sondeo también abordó la polémica sobre el almuerzo de Kast con excompañeros en La Moneda: al 59% le pareció mal.

Cadena nacional no aumentó apoyo ciudadano a la baja de impuestos a grandes empresas
 Gobierno de Chile

La rebaja del impuesto corporativo ha sido declarada por el Gobierno como "irrenunciable" dentro de su megarreforma, y ésta, "clave para el éxito del Presidente Kast".

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Un 73% de las personas considera que lo mejor para Chile es aumentar los impuestos a las grandes empresas, según la nueva edición de la encuesta Agenda Criteria.

El sondeo, publicado este domingo, mostró un alza de un punto porcentual en este aspecto, confirmando una mayoritaria noción ciudadana contraria a uno de los objetivos centrales del Plan de Reconstrucción Nacional que, el miércoles, el Presidente José Antonio Kast presentó al país en cadena nacional.

La rebaja del impuesto corporativo de 27 a 23% ha sido declarada por el Gobierno como "irrenunciable" dentro de su megarreforma, y ésta, "clave para el éxito del Presidente Kast".

Criteria muestra además que el 88% estima que los impuestos deberían reducirse para las pequeñas empresas, y el 91% opina lo mismo respecto de las personas.

En paralelo, un 75% se declara de acuerdo con eliminar el pago de contribuciones a la primera vivienda por parte de los adultos mayores.

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Respecto a la evaluación del Gobierno, la aprobación del Mandatario llegó a 37%, un punto más que en la medición anterior, mientras que la desaprobación se mantuvo en 49%.

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Seis de cada 10 chilenos rechazan el uso de La Moneda para reuniones sociales

Sobre el manejo de la situación de emergencia, un 46% lo califica como incorrecto, mientras que un 31% lo evalúa como correcto, cifra que registra su cuarta semana consecutiva a la baja.

El sondeo también abordó el almuerzo del Presidente con excompañeros de universidad en el Palacio de La Moneda: el 88% dijo estar informado del encuentro y un 59% manifestó su desacuerdo con el uso de dependencias del palacio para reuniones sociales, frente a un 21% que lo aprueba.

En cuanto a violencia escolar, un 43% atribuye su aumento a factores de formación y valores del entorno familiar. Más atrás aparecen la influencia de grupos con motivaciones políticas (25%), el contexto de violencia general del país (22%) y problemas del sistema educacional (10%).

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