Presidente Kast presentó a la Comisión Asesora para la Modernización del Empleo Público

El Ejecutivo presentó este lunes a los 12 integrantes de la Comisión Asesora Presidencial para la Modernización del Empleo Público, una instancia transversal de expertos que tendrá un plazo de 120 días para proponer reformas sustanciales al Estatuto Administrativo, tras dialogar con académicos, parlamentarios y asociaciones gremiales.

La nómina está integrada por figuras de diversa trayectoria técnica y política, entre las que destacan María Jaraquemada, expresidenta de la Comisión Asesora para la Probidad de las Organizaciones de la Sociedad Civil; el excontralor general Ramiro Mendoza; las exautoridades del Gobierno de Gabriel Boric Macarena Lobos (exministra de la Segpres) y Heidi Berner (exsubsecretaria de Hacienda); el exdirector de Presupuestos de la segunda administración de Sebastián Piñera, Matías Acevedo; y el director ejecutivo de FARO UDD y exdiputado UDI, Ernesto Silva.

Durante la ceremonia de presentación realizada en el Palacio de La Moneda, el Presidente José Antonio Kast enfatizó que existe consenso en la necesidad de avanzar en esta materia, señalando que los resultados se verán reflejados en el largo plazo.

"El diagnóstico, como en otros temas, está; ahora falta llevarlo a la práctica. Incluso, hay bastante consenso técnico, amplio y transversal, y se han visto distintas soluciones de cómo mejorar el servicio que prestamos todos a la ciudadanía. Se ha postergado porque no es un tema fácil ni de resultados inmediatos; los beneficios van a llegar más adelante", afirmó el Mandatario.

Por su parte, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sostuvo que Chile debe enfocar sus esfuerzos en modernizar esquemas laborales superados por la tecnología y por las nuevas funciones que ha ido asumiendo el Estado.

Disposición de la ANEF

Frente al anuncio, el presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF), José Pérez, confirmó la disposición del gremio para sumarse a la mesa de trabajo.

"Estamos disponibles, como ha sido siempre la historia de nuestra confederación sindical, para conversar con ese equipo humano y entregar los aportes y la experiencia de quienes ejecutamos la función pública (...) Es una oportunidad para que (el Gobierno) converse también directamente cómo va a abordar la Ley de Presupuesto 2027, la Ley de Reajuste, la renovación de los contratos —que es en noviembre de este año— y, por supuesto, cómo conversa con los derechos sociales de la ciudadanía", destacó el dirigente.

La presentación de la comisión coincidió con la publicación del último informe del Consejo Fiscal Autónomo (CFA), organismo que alertó sobre una "alta probabilidad" de que la deuda pública supere el límite prudente del 45% del Producto Interno Bruto (PIB) a partir de 2029 si no se aplican ajustes a los ingresos o al gasto.

En el plano financiero, la jornada estuvo marcada por un nuevo hito en el mercado de materias primas: el precio del cobre alcanzó un récord histórico en la Bolsa de Metales de Londres al cotizarse en 6,73 dólares la libra, impulsando el promedio anual cerca de la barrera de los 6 dólares.