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Tópicos: Economía | Presupuesto

Deuda pública: CFA ve "alta probabilidad" de superar "nivel prudente" hacia el fin del Gobierno

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

Las estimaciones "descansan en supuestos exigentes de consolidación fiscal y de materialización de mayores ingresos", alertó el organismo técnico.

Enfatizó que será indispensable "realizar ajustes adicionales" -contener el gasto público o generar nuevos ingresos- para sostener las metas.

Deuda pública: CFA ve
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El Ejecutivo impulsa una comisión transversal abocada a formular propuestas de modernización para la administración del Estado.

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Un complejo panorama para las finanzas públicas proyectó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) en su nuevo Informe de Balance Estructural y Nivel Prudente de Deuda, publicado este lunes.

De acuerdo con el organismo técnico, "la deuda bruta muestra una alta probabilidad de superar el nivel prudente del 45% del PIB (Producto Interno Bruto) desde 2029"

El informe del CFA advierte que las estimaciones actuales "descansan en supuestos exigentes de consolidación fiscal y de materialización de mayores ingresos asociados al proyecto de reconstrucción", la megarreforma impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast que, tras superar parcialmente los requerimientos en el Tribunal Constitucional (TC), quedó lista para su promulgación y puesta en marcha.

Ante este escenario, la entidad alertó que "para cumplir las metas de BE entre 2027 y 2030, será necesario realizar ajustes adicionales, ya sea aumentando los ingresos, conteniendo el gasto o mediante una combinación de ambos". 

En este contexto económico, el Palacio de La Moneda albergará hoy el anuncio oficial de la comisión asesora ministerial para la modernización del empleo público.

La instancia transversal, que había sido anticipada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tendrá como tarea principal formular propuestas para la reforma al estatuto administrativo del Estado.

La presentación estará liderada por el Presidente Kast, junto al equipo del Ministerio de Hacienda.

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