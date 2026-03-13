Ministro de Hacienda: Boric le heredó a Kast "un fisco sin caja"

El nuevo ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, entregó este viernes un duro diagnóstico sobre el estado de las arcas públicas y denunció que el Gobierno entrante de José Antonio Kast heredó un fisco "sin caja" por parte de la Administración de Gabriel Boric.

Luego del primer consejo de gabinete en el palacio de La Moneda, el jefe de la billetera fiscal alertó sobre un alza del 34% en el precio del petróleo durante la última semana, impulsada por la inestabilidad de la guerra en Medio Oriente.

Ante esto, el ministro confirmó que el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) será clave para contener el impacto en los consumidores en Chile.

En esa línea, Quiroz advirtió un déficit en las arcas fiscales actuales: "Eso (el problema del precio del petróleo) se encuentra hoy día con un Gobierno que ha tenido que heredar, del anterior, un fisco sin caja", denunció.

"La caja con que cerró la administración anterior fue de 40 millones de dólares, al 31 de diciembre de 2025, (cuando) normalmente las cajas terminan, en administraciones normales, entre 3.000 y 4.000 mil millones de dólares. Por lo tanto, hemos heredado una situación de caja que es un 1% de lo normal", aseguró el economista.

Para enfrentar la crisis, el ministro de Hacienda anunció una reunión especial con expertos "para analizar los números, ver la situación y llegar con una solución: un diseño oportuno y eficaz, con la mayor prontitud. En este tipo de cosas hay que moverse y actuar rápido, con decisión, y llegar prontamente a la solución".

Grau responde sobre cifras

A través de su cuenta de X, el ex ministro Nicolás Grau sostuvo que "no daré entrevistas ni cuñas, por respeto a nuevas autoridades. Respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero, copio foto) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares".

Vocera: "Las 40 horas siguen su curso legal"

En tanto, la ministra secretaria general de Gobierno (Segegob), Mara Sedini, se refirió a la postura del Ejecutivo frente a las dudas sobre posibles modificaciones a la implementación de la ley de reducción de jornada laboral y aseguró que "las 40 horas siguen su curso legal".

"Se revisarán las implementaciones precisamente para que no tengamos problemas, dañemos el empleo o la contratación, y que los chilenos salgan beneficiados, de una buena administración, de cómo se van desarrollando las 40 horas, que es un proyecto de ley ya aprobado y que está avanzado", explicó la vocera.

Por su parte, el ministro secretario general de la Presidencia (Segpres), José García Ruminot, indicó en El Diario de Cooperativa que "básicamente se van a corregir dictámenes de la Dirección del Trabajo para tener mayor claridad", medida con la que el Gobierno busca certeza jurídica.

Desde la actual oposición solicitaron que el ministro del Trabajo, Tomás Rau, pueda asistir a la Comisión del ramo en la Cámara para aclarar si es que el Ejecutivo piensa impulsar cambios en la implementación de la ley de 40 horas.