Síguenos:
Escucha aquí ▼
Radio Dulce Patria
Radio Cooperativaciencia
Radio Cooperativa
Despejado
Santiago19.8°
Humedad55%
+
+
+
Radio Cooperativa
Avisos Legales
M360
supergeek

Síguenos

Tópicos: País | Gobierno

Sofofa: La ley de permisos es un hito de colaboración público-privada, el camino correcto

Publicado:
| Periodista Radio: Gonzalo Aguirre
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

La multigremial valoró la puesta en vigor de la norma, que busca reducir hasta en 70% los plazos de tramitación de proyectos de inversión.

Sofofa: La ley de permisos es un hito de colaboración público-privada, el camino correcto
 ATON

El Presidente Boric encabezó en Huechuraba una "ceremonia de presentación" de la ley, junto a ministros y líderes empresariales.

Suscríbete a nuestro canal de Whatsapp
Llévatelo:
Las + leídas
Videos + Vistos
En portada

El Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la ceremonia de presentación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que entró en vigencia el lunes y busca reducir entre un 30% y 70% los tiempos de tramitación de permisos de inversión pública y privada.

La ceremonia se realizó en la comuna capitalina de Huechuraba, en la estación en construcción Ciudad Empresarial, que operará en el recorrido del teleférico Bicentenario. Contó, además, con la presencia de ministros de Gobierno -como el de Economía, Álvaro García- y líderes empresariales.

"Vamos a seguir en esta senda de diálogo social y trabajo serio hasta el último día (...). Este Gobierno ha logrado ponerse de acuerdo y establecer espacios de diálogo con quienes piensan distinto", destacó el Mandatario.

"Ahora estamos celebrando la promulgación de esta ley, que está operativa, pero todavía tenemos mucha pega. Acá no termina el trabajo; por eso, cuando decimos que nuestro Gobierno hasta las 11:00 de la mañana del 11 de marzo va a estar trabajando al 100%, lo digo muy en serio", aseguró.

 

Imagen foto_00000023
"Este Gobierno ha logrado ponerse de acuerdo y establecer espacios de diálogo con quienes piensan distinto", destacó el Mandatario.

 

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, señaló que la promulgación de la ley de permisos "es un hito que muestra la colaboración público-privada y cómo esto, en etapas prelegislativas, es posible y da frutos".

"La apertura al diálogo, a escuchar a distintos sectores y recoger sus propuestas ha sido parte fundamental del proceso, que nos confirma que este es el camino correcto para modernizar la gestión de permisos en Chile", agregó.

Además del titular de la cartera de Economía, en la ceremonia también estaban presentes los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; la Segpres, Macarena Lobos; Obras Públicas, Jessica López; Salud, Ximena Aguilera; y Minería, Aurora Williams.

LEER ARTICULO COMPLETO

Síguenos en Google News
Las + leídas
Suscríbete a nuestro newsletter

Política de Privacidad

En portada