Sofofa: La ley de permisos es un hito de colaboración público-privada, el camino correcto

El Presidente Gabriel Boric encabezó este viernes la ceremonia de presentación de la Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, que entró en vigencia el lunes y busca reducir entre un 30% y 70% los tiempos de tramitación de permisos de inversión pública y privada.

La ceremonia se realizó en la comuna capitalina de Huechuraba, en la estación en construcción Ciudad Empresarial, que operará en el recorrido del teleférico Bicentenario. Contó, además, con la presencia de ministros de Gobierno -como el de Economía, Álvaro García- y líderes empresariales.

"Vamos a seguir en esta senda de diálogo social y trabajo serio hasta el último día (...). Este Gobierno ha logrado ponerse de acuerdo y establecer espacios de diálogo con quienes piensan distinto", destacó el Mandatario.

"Ahora estamos celebrando la promulgación de esta ley, que está operativa, pero todavía tenemos mucha pega. Acá no termina el trabajo; por eso, cuando decimos que nuestro Gobierno hasta las 11:00 de la mañana del 11 de marzo va a estar trabajando al 100%, lo digo muy en serio", aseguró.

La presidenta de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa), Rosario Navarro, señaló que la promulgación de la ley de permisos "es un hito que muestra la colaboración público-privada y cómo esto, en etapas prelegislativas, es posible y da frutos".

"La apertura al diálogo, a escuchar a distintos sectores y recoger sus propuestas ha sido parte fundamental del proceso, que nos confirma que este es el camino correcto para modernizar la gestión de permisos en Chile", agregó.

Además del titular de la cartera de Economía, en la ceremonia también estaban presentes los ministros de Hacienda, Nicolás Grau; la Segpres, Macarena Lobos; Obras Públicas, Jessica López; Salud, Ximena Aguilera; y Minería, Aurora Williams.