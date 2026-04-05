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Tópicos: País | Gobierno | Transparencia

Aludió a la estrechez fiscal: Gobierno descartó realizar una auditoría internacional

Publicado:
| Periodista Digital: Cooperativa.cl

El proceso estaba siendo observado por las principales auditoras globales del país (Deloitte, PwC, EY y Kpmg), que esperaban obtener una licitación.

Sin embargo, la subsecretaría general de la Presidencia (Segpres), liderada por Constanza Castillo, optó por hacerla con los recursos propios existentes en el Estado.

Aludió a la estrechez fiscal: Gobierno descartó realizar una auditoría internacional
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La decisión del Ejecutivo se toma un día antes de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que también encabeza Castillo, reciba el informe preliminar que pidió a los servicios públicos sobre el uso de los recursos fiscales.

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Aludiendo a la estrechez fiscal, el Gobierno desechó la idea de que una auditoría externa internacional revisara el estado de las cuentas públicas del país, tal como -durante la campaña presidencial- prometía que sería. 

De acuerdo con La Tercera, la subsecretaría general de la Presidencia (Segpres), liderada por Constanza Castillo, optó por seguir hasta el final del proceso con los recursos propios existentes en el Estado.

El compromiso estaba siendo atentamente observado por varias de las principales auditoras internacionales del país (Deloitte, PwC, EY y Kpmg), quienes esperaban una licitación internacional para participar durante las etapas posteriores del proceso ya iniciado con los propios auditores internos del Gobierno.

Sin embargo, fuentes de las denominadas "Big Four" reconocían su incomodidad respecto a colaborar, dadas las implicancias políticas que podría tener para su reputación corporativa.

La decisión del Ejecutivo se toma un día antes de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que también encabeza Castillo, reciba el informe preliminar que pidió a los servicios públicos sobre el uso de los recursos fiscales, cuya evaluación comprenderá desde la totalidad del año 2025 hasta el 11 de marzo de este año. 

El mentado informe tenía como plazo límite de entrega el día lunes 6 de abril. De todos modos, el comité -también integrado por los subsecretarios del Interior, Máximo Pávez; de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez; el director de Presupuestos, Juan Pablo Gómez; y el representante del Gabinete Presidencial, Francisco Riveros- tiene un período de seis meses para entregar resultados definitivos.

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