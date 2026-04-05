Aludió a la estrechez fiscal: Gobierno descartó realizar una auditoría internacional
El proceso estaba siendo observado por las principales auditoras globales del país (Deloitte, PwC, EY y Kpmg), que esperaban obtener una licitación.
Sin embargo, la subsecretaría general de la Presidencia (Segpres), liderada por Constanza Castillo, optó por hacerla con los recursos propios existentes en el Estado.
La decisión del Ejecutivo se toma un día antes de que el Comité Estratégico de Auditoría y Revisión Fiscal, que también encabeza Castillo, reciba el informe preliminar que pidió a los servicios públicos sobre el uso de los recursos fiscales.