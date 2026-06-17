Caso de niños haitianos: DGAC identificó a tres aerolíneas implicadas en 2025

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) confirmó que, a raíz de oficios recibidos desde el Servicio Nacional de Migraciones por vuelos chárter procedentes de Haití y República Dominicana, identificó a tres aerolíneas implicadas en el presunto tráfico de niños migrantes hacia Chile.

En una declaración enviada a radio ADN, la DGAC sostiene que la repartición -entonces a cargo de Luis Eduardo Thayer- alertó sus sospechas por primera vez el 23 de julio de 2025, señalando que empresas de transporte de pasajeros estarían trasladando personas extranjeras sin documentación que les permitiera ingresar al país.

Aquel documento identificaba a Arajet S.A., Aruba Airlines y Galistair como aerolíneas que realizarían operaciones chárter desde Haití y República Dominicana, e indicaba que estos vuelos transportaban "en su mayoría a niños, niñas y adolescentes" sin cumplir los requisitos de la Ley de Migración y Extranjería.

En la respuesta presentada a Migraciones el 14 de agosto de 2025, la DGAC dijo haber dado inicio a un procedimiento infraccional para indagar eventuales incumplimientos de estas empresas al Código Aeronáutico, sus reglamentos e instrucciones.

Las presuntas responsabilidades

En concreto, abrió un proceso contra Arajet, que desde enero de 2024 contaba con un Certificado de Operador Aéreo Reconocido (AOC), investigación que "se encuentra en proceso de cierre, en revisión por el Fiscal del Servicio", según el organismo.

Posteriormente, la DGAC recibió un nuevo oficio de Migraciones el 6 de mayo recién pasado -ahora bajo la dirección de Frank Sauerbaum-, por una situación puntual ocurrida el 30 de marzo de este año con Arajet.

Si bien la repartición decidió suspender el certificado AOC de esa firma el 29 de mayo, la medida fue alzada poco después debido a vuelos programados que afectarían a pasajeros chilenos que debían regresar desde República Dominicana.

De todos modos, la DGAC aseguró que, al levantar la sanción, exigió "la máxima rigurosidad en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma".

Respecto de Aruba Airlines y Galistair, la entidad afirmó que no cuentan con su respectivo AOC, y que ninguna ha solicitado realizar operaciones en dirección a Chile desde agosto pasado en adelante.

Al cierre de su declaración, la DGAC precisó que no revisa la documentación migratoria de pasajeros, pues su rol se limita a aspectos técnico-operacionales, mas se comprometió a aportar al Ministerio Público "todos los antecedentes que estén en su poder".

Reunión de coordinación en La Moneda

En contraste con este comunicado, la PDI ha garantizado que su personal cumplió con su rol durante el control migratorio, a pesar de que se habla de varias actas desaparecidas, que no se firmaron nunca, o que jamás existieron.

Al respecto, el biministro de Interior y Segegob, Claudio Alvarado, admitió que "se pueden dar versiones contradictorias", mas relevó que "este proceso lo va a resolver la investigación del Ministerio Público: es donde el Gobierno va a colocar a disposición todos los antecedentes y toda la voluntad para que esto se aclare. Con los niños no se puede jugar".

Dicho esto, informó la convocatoria de una reunión "para evaluar esta situación y ver cursos de acción", instancia que tiene lugar esta tarde noche en La Moneda.

Además del jefe de gabinete, fueron citados los titulares de Justicia, Defensa, Seguridad Pública, Desarrollo Social y Relaciones Exteriores, así como los líderes de ambas policías, para escuchar una nueva exposición al respecto del director de Migraciones.