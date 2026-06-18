Director de Migraciones de Boric consideró "hipócrita y exagerada" la reacción al caso niños haitianos

El exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, acusó este jueves un aprovechamiento político por parte de sectores del oficialismo en torno a la crisis derivada del paradero desconocido de más de 200 niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana que ingresaron a Chile entre 2023 y 2025.

En conversación con T13 Radio, la exautoridad y sociólogo cuestionó con dureza el tono de las recriminaciones e instaló una fuerte crítica a la consistencia política de quienes hoy lideran las críticas institucionales.

"(Es) un debate que a ratos raya en la exageración. Se distorsionan los elementos centrales que tiene que tener esta situación", afirmó Thayer, añadiendo que "el debate está un poco no solo desordenado, sino que está un poco con falta de templanza y con falta de racionalidad".

"Falta decencia en el debate público", aseguró.

El otrora jefe de Migraciones arguyó que "en julio del 2023, la Cámara de Diputados aprueba una resolución solicitando al Servicio de Migraciones flexibilizar los criterios de las visas de los haitianos".

"A propósito de la hipocresía, creo que es importante señalar que fue una votación transversal donde están los votos, por ejemplo, de la bancada de Renovación Nacional, con el entonces diputado Frank Sauerbaum", disparó Thayer, apuntando directamente al actual director del servicio.

La dura respuesta de Renovación Nacional

Las declaraciones provocaron indignación inmediata en Chile Vamos.

La diputada de RN Ximena Ossandón expresó que "la desfachatez del señor Thayer, exdirector de Migraciones, no tiene límites".

"El proyecto al cual se refiere del 2023 buscaba facilitar trámites migratorios de haitianos que ya llevaban más de cinco años en Chile. Pedía eliminar ciertas exigencias de documentos que eran difíciles de cumplir. El proyecto no abordaba o no aborda el ingreso de personas al país, no modifica requisitos para obtener visas, no se refiere a menores de edad ni altera los controles aplicables a los procesos de reunificación familiar", apuntó la parlamentaria.

"Yo le pediría un poco de seriedad: mejor ayude a buscar a esos niños y no trate de empatar", remató Ossandón.

Unicef Chile: "La primera urgencia es saber dónde están"

En medio de la disputa política, Unicef Chile emitió un pronunciamiento oficial pidiendo a las autoridades concentrar el foco en el resguardo de los menores de edad cuyo rastro se mantiene perdido.

Raquel Fernández, gerenta de Comunicaciones, Incidencia y Alianzas de la agencia, valoró positivamente la movilización de los poderes públicos: "En un Estado como Chile, esto es lo que debe ocurrir; que cuando se observa un caso de presunta vulneración, las instituciones públicas actúen rápidamente porque estamos hablando de niños, niñas y adolescentes que no sabemos en este momento en qué situación están", exhortó.

"La primera urgencia es saber dónde están, cómo se encuentran y asegurar su bienestar y su protección allá donde estén. Esa es la prioridad número uno con carácter de urgencia para nosotros y con alta preocupación", subrayó la funcionaria de Unicef.

Desde el organismo internacional adelantaron que, una vez superada la fase crítica de búsqueda y localización de los afectados, se pondrán a disposición del Estado chileno para trabajar conjuntamente en mesas técnicas orientadas a subsanar y cerrar de forma definitiva las brechas de niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.