Unicef por caso de niños haitianos: "Es necesario saber con urgencia dónde están"

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) pidió a las autoridades chilenas la mayor celeridad para dar con el paradero de los niños haitianos ingresados ilegalmente al país durante los últimos años, caso conocido tras una denuncia de la Dirección Nacional de Extranjería ante la Fiscalía Nacional.

"Ante las denuncias públicas sobre la situación que afectaría a un grupo de niños, niñas y adolescentes de origen haitiano, Unicef esta solicitado a las instituciones del Estado involucradas en el sistema de migración y extranjería aclarar con la máxima celeridad la situación y el paradero de estos niños, niñas y adolescentes", expuso el organismo en un comunicado de prensa.

"Se trata de una denuncia grave, que requiere la máxima acuciosidad en su investigación", añadió acerca de este suceso que por cifras entregadas hasta ahora por el Ministerio Público involucra a unos 200 menores de edad.

"Chile cuenta con un marco legal para regular la migración de niños, niñas y adolescentes: la Ley 21.430 que creó el sistema de garantías y la Ley 21.325 de migración y extranjería, establecen de manera específica el rol de los diferentes actores involucrados en el proceso migratorio para que cumplan su mandato de protección de niños, niñas y adolescentes", recordó Unicef.

"Es necesario saber con urgencia dónde están esos niños, niñas y adolescentes, quiénes estuvieron involucrados en el proceso y conocer los mecanismos de búsqueda que están llevando a cabo las instituciones del Estado", sentenció el organismo.