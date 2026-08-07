A días de una nueva celebración del Día de la Niñez, el psicólogo y especialista en infancia, Felipe Lecannelier, reflexionó sobre qué pueden aprender los adultos de niños y niñas y cómo las formas de crianza pueden afectar su bienestar.

El experto abordó el estrés y la desconexión de los adultos, la violencia en el hogar y la necesidad de recuperar espacios de conversación y vínculo en las familias. También cuestionó la idea de que los niños sean materialistas: "A los niños lo que les interesa es la compañía, el vínculo y la conexión".

LEER ARTICULO COMPLETO