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Psicólogo advierte sobre la crianza en Chile: "Cada vez es más difícil ser niño o niña"

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A días de una nueva celebración del Día de la Niñez, el psicólogo y especialista en infancia, Felipe Lecannelier, reflexionó sobre qué pueden aprender los adultos de niños y niñas y cómo las formas de crianza pueden afectar su bienestar.

El experto abordó el estrés y la desconexión de los adultos, la violencia en el hogar y la necesidad de recuperar espacios de conversación y vínculo en las familias. También cuestionó la idea de que los niños sean materialistas: "A los niños lo que les interesa es la compañía, el vínculo y la conexión".

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