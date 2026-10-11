A prisión sujeto acusado de asesinar a un hombre tras discusión en Cochamó

Un sujeto fue enviado a prisión preventiva por el asesinato de un hombre tras una discusión mantenida al interior de un domicilio en la comuna de Cochamó (Región de Los Lagos).

De acuerdo con la Fiscalía Local de Puerto Montt, los hechos ocurrieron la noche del 6 de octubre en el inmueble del afectado -identificado como Héctor Ancapichún-, ubicado en el kilómetro 29 de la Ruta V-721, en el sector de Llanada Grande.

Allí hubo "ingesta de bebidas alcohólicas por parte del la víctima y del imputado. Luego de ello, hubo una discusión y, a continuación, el acusado hizo uso de un cuchillo, con el que propinó múltiples estocadas al cuerpo del afectado, que murió en el mismo lugar", detalló la fiscal Miriam Pérez.

Posteriormente, el sujeto fue detenido por Carabineros y el Ministerio Público solicitó ampliar su plazo de aprehensión, debido diligencias pendientes destinadas a establecer con mayor precisión las circunstancias en que se produjo el crimen.

Tres días después, el victimario fue formalizado y la Justicia resolvió su ingreso a prisión preventiva por el plazo de 120 días de investigación, tras estimar su libertad como un peligro para la seguridad de la sociedad.