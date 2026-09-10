Absuelven a comerciante condenado a cinco años por robar dos paquetes de galletas

Un comerciante de 51 años fue absuelto por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Chillán, luego de pasar cerca de un año y medio privado de libertad tras ser acusado de robar dos paquetes de galletas Carioca e intimidar con un rifle de aire comprimido a una trabajadora.

Se trata de Víctor Raúl Ortiz Baeza, quien había sido condenado inicialmente a cinco años y un día de cárcel. Sin embargo, el fallo fue anulado y en el segundo juicio los jueces determinaron que no existían pruebas suficientes para acreditar la amenaza.

El hecho ocurrió el 9 de noviembre de 2024, cuando Ortiz llegó junto a otro hombre hasta el local comercial La Palmera, en Bulnes. Según la Fiscalía, ingresó con un rifle, pidió dos paquetes de galletas y, al momento de pagar, tomó el arma y apuntó a la trabajadora antes de escapar.

Ortiz reconoció haberse llevado las galletas sin pagarlas y haber ingresado con el rifle, pero negó haber amenazado a la mujer. Dijo que llevaba el arma porque pretendía salir a cazar pájaros y que se detuvo en el negocio para comprar las galletas más baratas.

Durante el segundo juicio, la defensa cuestionó el relato de la víctima, quien aseguró que Ortiz le apuntó al pecho y que, al retirarse, dijo "te cagamos". Sin embargo, la mujer reconoció que esa frase no había sido incluida en su primera declaración ante la PDI.

También surgieron diferencias sobre el segundo hombre que acompañaba a Ortiz. Mientras la trabajadora dijo que ambos ingresaron al local, un carabinero declaró que, según los primeros antecedentes que recibió, el conductor de la motocicleta permaneció afuera.

Las cámaras de seguridad tampoco permitieron confirmar la supuesta intimidación. Los registros mostraron a dos personas abandonando el lugar en una motocicleta, pero no captaron directamente lo ocurrido dentro del negocio.

Por estos antecedentes, los jueces resolvieron por unanimidad que la prueba presentada por la Fiscalía no permitía acreditar, más allá de toda duda razonable, que Ortiz hubiera cometido un robo con intimidación.

La Fiscalía había solicitado 10 años de cárcel en el segundo juicio. La sentencia, dictada el 28 de agosto, terminó absolviendo al comerciante, quien previamente había cumplido cerca de un año y medio privado de libertad durante el proceso judicial.