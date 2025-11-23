Síguenos:
Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Al menos un reo se fugó de cárcel Colina II

Publicado:
Periodista Digital: Cooperativa.cl

Según las primeras informaciones, el interno logró saltar la pandereta del recinto penal.

Al menos un reo se fugó de cárcel Colina II
Al menos un reo escapó este domingo de la cárcel Colina II, lo que ha generado un amplio operativo para dar con su paradero.

Según la información preliminar, la fuga ocurrió cerca de las 17.30 horas, cuando el interno habría logrado saltar la pandereta del recinto penal.

A través de un comunicado, Gendarmería confirmó la situación, dando cuenta que, "una vez detectada la situación, se activaron de inmediato los protocolos institucionales correspondientes y se realizó el censo general de la población penal".

"Se dispuso el inicio de un sumario administrativo para esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los hechos, y determinar eventuales responsabilidades", afirmó la institución, según consignó T13.

Las + leídas
