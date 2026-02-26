Gendarmería desvinculó a máximas autoridades de la ex Penitenciaria tras nueva fuga de reos

Gendarmería removió de su cargo al director regional metropolitano de la institución, coronel Héctor Labrín, y desvinculó a los tres principales oficiales a cargo de la ex Penitenciaría de Santiago, por la fuga de dos peligrosos reos.

El director nacional de Gendarmería, Rubén Pérez, detalló que el coronel Labrín será destinado a otras funciones dentro de la institución, mientras que fueron expulsados el alcaide y los jefes operativo y de régimen del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

La fuga ocurrió al mediodía del miércoles cuando Tomás González Quezada, alias "Pelao", y Juan Flores Valenzuela, alias "indio Juan" dejaron el recinto penitenciario vistiendo como gendarmes y por la puerta principal.

Al respecto, el director de Gendarmería sostuvo que se trató de una "fuga sin precedentes en los últimos 30 años", y aseguró que los dos reos "contaron con colaboración, cuyo origen habrá que determinar".

González está condenado a 16 años de prisión por homicidio frustrado de carabinero, lesiones graves de carabinero y porte de arma, luego de que intentara matar a dos carabineros durante un control policial en Plaza Ñuñoa.

Flores, en tanto, cumplía presidio perpetuo por femicidio, tras asesinar a tiros a su expareja en la vía pública en Puente Alto.

Según el reporte policial, la ausencia de los reos se detectó durante el recuento de la tarde, lo que obligó a realizar un censo completo del penal para confirmar sus identidades.

"Inaudito"

"Resulta altamente preocupante que estemos frente a esta evasión de características inéditas en la historia penitenciaria reciente. Se trata de un hecho gravísimo que nos compromete como institución, pero también nos tiene que hacer reaccionar respecto de cuáles son las acciones que vamos a adoptar de inmediato", dijo Pérez.

El subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz, afirmó que en esta fuga "no hay un problema ni de infraestructura, ni de personal. La dotación es suficiente para ejercer el control efectivo de la población penal en este lugar".

"Estuve revisando durante horas el video donde claramente se observa la preparación y los preparativos de estas personas para poder luego evadirse, lo que demuestra un grado de coordinación y preparación que es inaudito. Y luego, también tuve la oportunidad de ver cómo salían por delante de la Penitenciaría", añadió.

Este caso se suma al conocido también ayer cuando un sujeto escapó desde un juzgado en Colina, cuando era formalizado. En las imágenes se ve cómo los gendarmes que debían custodiarlo reaccionan tarde e incluso uno cayó al intentar recapturarlo.

"Siete meses terribles"

El director de Gendarmería reconoció que "han sido siete meses terribles a cargo de Gendarmería (...) le hemos puesto el pecho a las balas, hemos sido honestos ante ustedes, hemos estado en las unidades con mi equipo que me acompaña. No ha sido el estilo nuestro esconder el polvo debajo de la alfombra".

El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, afirmó que "es una situación realmente indignante" y advirtió que se investigará la posible participación de personal del recinto en la fuga.

"Se están intensificando las medidas vinculadas con procesos al interior para que se cumplan todos los protocolos. El servicio especial de Gendarmería está tomando el control de ese establecimiento penitenciario con el objetivo de que no se vuelva a repetir esta situación. No puede quedar ninguna duda de que haya alguna situación en la que se encuentren vinculados funcionarios de Gendarmería, que facilitaran la fuga de estas dos personas".

Además informó que ha estado monitoreando esto personalemte junto al subsecretario de Justicia, Ernesto Muñoz y el ministro de Seguridad, Luis Cordero, para realizar la recaptura lo antes posible.