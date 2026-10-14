"No hay desistimiento": Gobierno mantiene plan de expansión de Santiago 1

El ministro de Justicia, Fernando Rabat, aseguró este miércoles que el Gobierno no ha desestimado el proyecto de ampliación de la cárcel Santiago 1 y que la suspensión de gestiones responde a la medida precautoria dictada por los tribunales tras las acciones judiciales presentadas por la Municipalidad de Santiago.

La autoridad abordó la situación del recinto penitenciario -considerado estratégico dentro del plan de seguridad contra el crimen organizado- para despejar dudas sobre el estado de las obras y precisar el alcance del dictamen legal vigente.

"No existe un desistimiento. Hoy, debido a la medida precautoria, no podemos hacer trámites relacionados con la ampliación de Santiago 1. Lo que sí estamos haciendo es la renovación de la licitación de la operación, (dado que) tiene un contrato, tiene un plazo fijo determinado que se acerca y, por lo tanto, hay que renovar la licitación de la operación de este centro penitenciario", explicó el secretario de Estado.

"Otra cosa distinta es la ampliación de Santiago 1", remarcó el ministro al diferenciar ambos procedimientos administrativos. (FOTO: ATON)

En esta línea, Rabat afirmó que "otra cosa distinta es la ampliación de Santiago 1", una acción que, "como existe una medida precautoria vigente, no puede efectuarse ningún trámite en ese sentido".

Desbordes valora freno y pide cárceles fuera de zonas urbanas

Tras las precisiones entregadas por el titular de Justicia, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, valoró que por ahora no se ejecuten trámites para ampliar el penal y manifestó su confianza en que las acciones judiciales presentadas por el municipio resultarán favorables para la comuna.

"Nos parece una buena noticia. Entendemos que esto tiene que ver con las acciones judiciales que emprendimos en mi gestión. Estoy seguro que vamos a ganar las acciones judiciales", puntualizó el jefe comunal, que instó a construir "una cárcel de alta seguridad, pero fuera de los radios urbanos y de las zonas pobladas, como he planteado muchas veces".

Ante este escenario, el alcalde Mario Desbordes valoró que "estoy seguro que vamos a ganar las acciones judiciales". (FOTO: ATON)

"Lo que estamos pidiendo es que no se le siga cargando la mano a los pobres vecinas y vecinos de esa zona que está completamente saturada. Responsablemente hemos planteado que esto se construya afuera. Valoro la decisión (judicial) que se ha tomado y estoy seguro que finalmente se va a tener que ir por esa vía", explicó Desbordes.

Debido a esto, reiteró que "cualquier ampliación se tiene que hacer fuera del radio urbano de la ciudad de Santiago y lejos de las zonas pobladas de cualquier comuna de la capital".