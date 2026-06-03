Desbordes acusa mentiras del Gobierno en disputa sobre la nueva cárcel de Santiago

El alcalde valoró en Cooperativa la decisión judicial que congeló la "ampliación" del penal; concepto mismo que calificó como un "subterfugio para torcerle la mano a la ley".

"Es falso lo que dijo el ministro Arrau" sobre el emplazamiento de los recintos penitenciarios, porque "ninguno moderno —salvo Santiago 1— está en el corazón de la ciudad", explicó.

Desmintió también que en la capital no haya otros espacios disponibles, o que salgan muy caros: "Gendarmería tiene terrenos fuera del radio urbano, no les cuesta un peso; haga un fast track de concesiones y listo".