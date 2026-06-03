Desbordes acusa mentiras del Gobierno en disputa sobre la nueva cárcel de Santiago
El alcalde valoró en Cooperativa la decisión judicial que congeló la "ampliación" del penal; concepto mismo que calificó como un "subterfugio para torcerle la mano a la ley".
"Es falso lo que dijo el ministro Arrau" sobre el emplazamiento de los recintos penitenciarios, porque "ninguno moderno —salvo Santiago 1— está en el corazón de la ciudad", explicó.
Desmintió también que en la capital no haya otros espacios disponibles, o que salgan muy caros: "Gendarmería tiene terrenos fuera del radio urbano, no les cuesta un peso; haga un fast track de concesiones y listo".
El exmilitante RN aseguró que mantiene "exactamente el mismo criterio" desde que, en 2024, en el Gobierno anterior, acudió a tribunales por este tema. Sí apuntó que el "ministro comunista" Jaime Gajardo era más deferente con él, y en la actual Administración "ha habido en eso un cambio bastante negativo".