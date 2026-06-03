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Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Desbordes acusa mentiras del Gobierno en disputa sobre la nueva cárcel de Santiago

Publicado:
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa

El alcalde valoró en Cooperativa la decisión judicial que congeló la "ampliación" del penal; concepto mismo que calificó como un "subterfugio para torcerle la mano a la ley".

"Es falso lo que dijo el ministro Arrau" sobre el emplazamiento de los recintos penitenciarios, porque "ninguno moderno —salvo Santiago 1— está en el corazón de la ciudad", explicó.

Desmintió también que en la capital no haya otros espacios disponibles, o que salgan muy caros: "Gendarmería tiene terrenos fuera del radio urbano, no les cuesta un peso; haga un fast track de concesiones y listo".

Desbordes acusa mentiras del Gobierno en disputa sobre la nueva cárcel de Santiago
 ATON (archivo)

El exmilitante RN aseguró que mantiene "exactamente el mismo criterio" desde que, en 2024, en el Gobierno anterior, acudió a tribunales por este tema. Sí apuntó que el "ministro comunista" Jaime Gajardo era más deferente con él, y en la actual Administración "ha habido en eso un cambio bastante negativo".

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El alcalde de Santiago, Mario Desbordes, acusó en Cooperativa que el Gobierno ha mentido para avanzar en la ampliación de la cárcel Santiago 1, partiendo por que, a juicio de la autoridad comunal, se busca construir un recinto penitenciario completamente nuevo.

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