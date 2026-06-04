Contraloría exigió que el Gobierno sincere si ampliará Santiago 1 o construirá nueva cárcel

La Contraloría General de la República (CGR) dio cuenta de que el decreto N°15 de 2025 del Ministerio de Vivienda, que autoriza la puesta en marcha la ampliación del Centro de Detención Preventiva Santiago 1, no deja claro que ese sea el plan del Gobierno.

De acuerdo con una nota publicada este jueves, la institución representó -es decir, devolvió sin tramitar- ayer miércoles el mentado decreto, que modifica el Plan Regulador Comunal de Santiago y el Plan Regulador Metropolitano de Santiago para aprobar las obras del penal.

En un oficio remitido a los ministerios de Vivienda y Justicia, la Gobernación Metropolitana y la Municipalidad de Santiago, el ente contralor apunta que "no fue posible determinar si la ampliación del Centro de Detención se proyecta sobre el mismo predio en que está emplazado, o en un terreno distinto".

El documento enfatiza que tal información "es relevante para establecer si la iniciativa corresponde a una ampliación del recinto o la construcción de uno nuevo, lo que debería ser sometido a otras exigencias de la Ley N°21.636".

Este primer diagnóstico del ente contralor coincide con lo advertido por el alcalde de Santiago, Mario Desbordes: "Ni siquiera son roles similares en el Servicio de Impuestos Internos (SII), son terrenos completamente distintos. Entonces, no es que vaya a extender la actual: va a ser una cárcel nueva un par de cuadras hacia el poniente", aseveró en Cooperativa.

Por otra parte, la CGR observó que "no se advierten las razones para aumentar los coeficientes de constructibilidad actualmente vigentes en el sector, relativos a los usos de suelo que no están vinculados con el proyecto".

"Finalmente, el oficio consignó que para el trámite de toma de razón no se adjuntaron inscripciones de los terrenos ubicados en la manzana que pretende modificar el referido decreto N° 15, dificultando el estudio de la situación de esos inmuebles y la verificación de la legalidad de la iniciativa", cierra la nota de la institución.

Rabat: "No me parece que sea una mala señal"

Consultado por el oficio del ente fiscalizador, el ministro de Justicia, Fernando Rabat, explicó que "lo que ha hecho la CGR es solicitar una aclaración y esperamos que prontamente el Ministerio de Vivienda y Urbanismo lo haga. La idea nuestra va a ser precisamente colaborar en todo lo que requiera dicho ministerio para poder avanzar".

"No me parece que sea una mala señal. Muchas veces en este tipo de materias hay que hacer algunas aclaraciones y rectificaciones, y la idea es poder avanzar con los planes que tenemos dentro del plan de infraestructura carcelaria", agregó.

El secretario de Estado subrayó que "la ampliación es a continuación (del penal) y ahí pueden haber roles distintos que significan títulos de dominio distintos, pero eso no altera la sustancia, que es que estamos frente a un proceso o proyecto de ampliación de la cárcel".

Desbordes valora oficio de la CGR

El alcalde Desbordes, que se opone al proyecto desde su concepción durante la Administración Boric, logró frenarlo momentáneamente por la vía judicial esta semana, generando críticas del actual Gobierno de Kast, que apelará este primer fallo.

"Valoramos el requerimiento que hace la CGR al Ministerio de Justicia y Vivienda, porque va en la misma línea de lo que hemos planteado. En opinión nuestra, y eso es lo que la Contraloría está determinando si es así o no, no se trata de una ampliación, se trata de una nueva cárcel", destacó el jefe comunal.

"Es un predio distinto, tiene un rol en el SII completamente distinto y, tratándose de una nueva cárcel, los procedimientos son otros. El ministro ha dicho que Gendarmería no tiene terrenos; pero sí tiene. Aunque no los tuviera, es pega del ministro precisamente esa, lo mismo que en el resto de Chile: adquirir los terrenos rápidamente, ver si hay terrenos fiscales de Bienes Nacionales", enfatizó.