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Tópicos: País | Judicial | Cárceles

Reo fue asesinado en la cárcel de Quillota

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa
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Un hombre fue asesinado este jueves al interior del Centro de Detención Preventiva de la comuna de Quillota, en la Región de Valparaíso.

Según informó Gendarmería, el hecho ocurrió en horas de la mañana y la víctima recibió primeros auxilios en el propio recinto penal. Personal SAMU que llegó después constató su deceso.

Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

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