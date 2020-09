Caso “Luces Led”: Tribunal Constitucional acoge recurso y paraliza la causa

El Tribunal Constitucional (TC) dejó suspendido el procedimiento en el caso "Luces Led", tras acoger un recurso de la defensa del ex administrador municipal de Chillán Ricardo Vallejos uno de los 14 imputados y seis detenidos en la causa que investiga presunta corrupción en las licitaciones de recambios de luminarias que habrían favorecido a la empresa Itelecom.

La causa se mantiene bajo reserva por un plazo de seis meses por orden del Ministerio Público, lo que ha impedido a las partes acceder a la carpeta investigativa.

La defensa de Vallejos apeló a la instancia constitucional argumentando que lo anterior atenta contra el debido proceso, ya que su formalización es por violación de secreto y no por lavado de activos, como lo exige el artículo 31 de la Ley 17.997 en reserva de causas.

El TC acogió dicho requerimiento el 16 de septiembre, contando desde entonces diez días para que la Fiscalía haga sus descargos.

El abogado Giovanni Gotelli, defensor de otro de los imputados, el ex asesor jurídico Marcelo Campos, señaló que "a pesar de que los requerimientos al TC son causa por causa, mi estimación es que abre una puerta a nuestro representado para que de la misma manera nosotros conozcamos los antecedentes de la investigación que hasta hoy nos han sido negados".

Por otra parte, el defensor advirtió que para este jueves está fijada una audiencia en el Tribunal de Garantía de San Carlos para ampliación y reformalización de la investigación, lo que en su opinión no corresponde a derecho debido a que "la suspensión del procedimiento paraliza la causa, motivo por el cual no se pueden realizar audiencias que no sean para la revisión de medidas cautelares".

Nuevas formalizaciones

En tanto, el Ministerio Público solicitó la formalización de otros dos socios de la empresa Itelecom, los cuales podrían sumarse al dueño Marcelo Lefort, quien se encuentra en prisión preventiva.

La audiencia de formalización tendrá lugar el día 15 de octubre, fecha en la cual la entidad persecutora solicitará la medida cautelar más gravosa.

A ello también se adherirá la parte querellante, conformada por seis concejales de Chillán, cuyo abogado Remberto Valdés señaló que "siempre las instrucciones de nuestros clientes son que las sanciones sean ejemplares y por lo mismo vamos a pedir en la audiencia de formalización que se avecina la prisión preventiva para estos imputados".