"Está equivocado": Crespo arremetió contra Presidente Boric y acusó sesgo fiscal en caso Gatica

Tras seis años de un proceso judicial que lo mantuvo en el centro de la polémica, el exteniente coronel de Carabineros Claudio Crespo, absuelto en el caso de las lesiones que dejaron ciego a Gustavo Gatica, volvió a arremeter contra el rol de la Fiscalía y la gestión del alto mando de la institución policial en este bullado caso, además de criticar los llamados a justicia que ha realizado el Presidente Gabriel Boric.

En entrevista publicada este viernes por La Tercera, el polémico exuniformado afirmó que el Mandatario "está tremendamente equivocado (...) él no puede de ninguna manera cuestionar una decisión de un tribunal".

"Aquí los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia. Entonces el Presidente ya está por entregar su mandato, le quedan cuanto, un mes y medio, y no está actuando como un Presidente", cuestionó Crespo.

Asimismo, afirmó que "Boric está equivocado, acá no hay impunidad, acá habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado. Le queda un mes y medio como Presidente y es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado".

Crespo emplaza al Presidente Boric por sus comentarios sobre el fallo judicial y lo acusa de "intromisión" en los poderes del Estado. (FOTO: ATON)

Autoría de las lesiones a Gatica y el "sesgo" de la Investigación

A pesar de que el tribunal lo absolvió por considerar racional el uso de su escopeta, la mayoría de los jueces determinó que fue un disparo del carabinero imputado el que hirió a Gustavo Gatica.

Sin embargo, Crespo afirmó que, junto a su defensa, mantienen su postura: "Nosotros manifestamos durante todo el juicio que yo no había sido el autor producto de los antecedentes médicos y clínicos que se manejaron en toda esta investigación. E insisto en eso. Las lesiones de Gatica fueron percutadas por alguien que estaba en una posición más baja que yo".

Además, criticó duramente el enfoque de la Fiscalía, asegurando que "acá el problema es que no se investigó para conocer la verdad, se investigó con un sesgo. Los fiscales buscaron pruebas e hicieron una reunión con los policías en que decidieron que yo era el responsable y de ahí no se movieron".

Crespo afirma que el Ministerio Público, con fiscales como Ximena Chong, actuó con "sesgo notorio" en su contra, negando pruebas clave y persiguiéndolo con "especial ahínco". (FOTO: ATON)

Alto mando de Carabineros: Responsables por la munición defectuosa

Crespo elevó la responsabilidad de lo sucedido directamente al alto mando de Carabineros de la época, a quienes acusa de no haber informado sobre la composición real de las municiones y de haber autorizado su uso.

"A mitad de noviembre al general director Mario Rozas unos periodistas le muestran un informe de la Universidad de Chile sobre la composición de las postas de personas que habían llegado a centros asistenciales con postas incrustadas. Se analizaron y se determinó que cada cartucho contenía 12 bolitas de ocho milímetros, con un 80% de metal y un 20% de caucho. Eso es gravísimo. Con ese antecedente recién ahí el alto mando dispone la suspensión de su uso y eleva la escopeta a nivel cinco, como arma letal", arremetió el exuniformado.

"Entonces el daño lo hizo el alto mando, ellos fueron los responsables de todo lo que pasó con el uso de las escopetas y esta munición, porque ellos estaban a cargo de la institución. A nosotros nos pasaban el arma y debías ocuparla según protocolo. Nadie sabía que no eran de goma", añadió.

El exteniente expresó sentirse "totalmente" abandonado por los mandos de la época, desmintiendo que Carabineros costeara su defensa y la de otros colegas.

Los videos polémicos y el "descargo" en contexto

Consultado por los videos de Ciper que lo muestran con actitudes violentas y haciendo declaraciones como "te voy a sacar los ojos", Crespo admitió haber grabado esos registros y explicó el "contexto" de sus dichos.

"Esos videos los grabé yo mismo (se ríe). La cámara que graba era la que yo portaba. Fueron a fines de noviembre y principios de diciembre. Ya no portábamos escopeta, porque la escopeta se había suspendido el 15 de noviembre. Nos mandaban igual a Plaza Italia, y eso yo tampoco lo entendía, ¡Porque nos seguían enviando sin herramientas intermedias de defensa! Pasábamos del agua y el gas directamente a la pistola", puntualizó.

El exteniente explica el contexto de videos polémicos del estallido social, donde sus frases "violentas" fueron un "descargo" ante la información "fake news" y el agotamiento en la primera línea. (FOTO: ATON/Captura)

Añadió que frases como "te voy a sacar los ojos" deben entenderse como un "descargo" ante la información que circulaba y el agotamiento: "En ese momento se hablaba de 200, 400, incluso 600 mutilados y para mí todo era parte de las fake news. Fue un descargo. Estábamos agotados".

"Llevábamos dos meses en esto, sin apoyo del gobierno ni del alto mando. Todos los días veía compañeros heridos, quemados, hospitalizados. A mí me llegaban piedras todos los días", cerró Crespo.