Cambio de abogados de los Sauer aplaza audiencia del caso Audio-Factop

El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago reprogramó este martes para el 1 de marzo de 2027, a las 09:00 horas, la audiencia de preparación del juicio oral del caso Audio-Factop, tras una solicitud de las defensas de los hermanos Daniel y Ariel Sauer.

Los abogados de los empresarios vinculados al factoring Factop pidieron postergar la audiencia hasta por un año, argumentando que ambos acusados cambiaron recientemente de defensa.

Según plantearon, el nuevo equipo necesita tiempo para revisar los antecedentes de la investigación, que comprende más de 12.000 páginas.

Si bien el tribunal desestimó conceder un año entero por exceder un plazo razonable en función de la agenda judicial, aceptó reprogramar la audiencia para el próximo año.

La causa reúne las investigaciones por las operaciones de Factop y por el audio en que Luis Hermosilla, Leonarda Villalobos y Daniel Sauer conversaban sobre el pago de sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Modificación de medidas cautelares y sorpresiva petición del CDE

La jornada judicial trajo consigo importantes modificaciones en las medidas cautelares de parte de los imputados:

Ariel Sauer: rebajó su arresto domiciliario total a arresto domiciliario nocturno .

. Antonio Jalaff: quedó con arraigo nacional y firma mensual .

. Luis Flores: modificó su régimen a arraigo nacional y firma mensual (antes cumplía firma quincenal).

En contraste, el tribunal desestimó una solicitud del Consejo de Defensa del Estado (CDE) —que sorprendió al Ministerio Público y a las defensas— orientada a rebajar las cautelares de Hermosilla —para quien la Fiscalía pidió 17 años de cárcel tras concluir la investigación—, Daniel Sauer y Villalobos para que cumplieran sus medidas en libertad.

Al no ser respaldada por los intervinientes, la petición fue rechazada, por lo que los tres imputados mantendrán el arresto domiciliario total.

Críticas del Ministerio Público

Tras la suspensión, la fiscal regional metropolitana Oriente, Lorena Parra, cuestionó la estrategia de las defensas y defendió el trabajo del organismo persecutor.

"Estábamos listos para empezar la audiencia de preparación del juicio oral. El Ministerio Público, la Fiscalía Oriente, ha realizado una investigación seria, robusta, rápida... ¿Qué es lo que vimos hoy día? Vimos, en realidad, maniobras dilatorias respecto de algunos de los imputados, solicitando que se reprograme la audiencia pidiendo plazos de un año, y la verdad es que encontramos que eso es un exceso", aseveró la persecutora.

En paralelo, la causa contempla una nueva formalización en contra de Villalobos fijada para el próximo 14 de diciembre por el delito de prevaricación.

Las defensas prevén discutir en dicha instancia la legalidad de la grabación original del polémico audio.

Al respecto, Luis Hermosilla valoró que el debate sobre el origen del registro se adelante: "Nos vamos muy contentos de la audiencia. Ese era el objetivo central de nuestra presentación hoy día, que era justamente poner las cosas en orden. Primero, que se discuta respecto de qué es lo que ocurrió con ese audio y si ese audio es consecuencia de un delito, como lo entiende una parte de la Fiscalía Oriente", sostuvo.