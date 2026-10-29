Caso Audio-Factop: Leonarda Villalobos funda un bufete junto a su defensora

La abogada Leonarda Villalobos, acusada en el caso Audios-Factop, conformó un nuevo estudio jurídico junto a Alejandro Ávila y Alejandra Borda, quien ha ejercido su defensa en el proceso penal.

El anuncio ocurre mientras sigue pendiente el juicio en la causa que se hizo pública a partir de una conversación que ella misma grabó.

Según el comunicado de presentación, la firma se denomina Ávila, Borda & Villalobos Abogados (ABV) y contempla distintas áreas del derecho, entre ellas penal, civil, laboral, familia y tributario.

El documento describe el proyecto como una asociación sustentada en "un profundo vínculo de confianza y amistad" entre sus integrantes y señala que se enfocará en la "resolución de controversias judiciales de alta complejidad".

La presentación reseña la formación y experiencia de Villalobos, pero no menciona su situación judicial ni su participación en el caso Audios.

Ocho meses en prisión preventiva

Villalobos permaneció 245 días en prisión preventiva, desde el 27 de agosto de 2024 hasta el 29 de abril de 2025, cuando el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago sustituyó esa medida por arresto domiciliario total.

La abogada está formalizada por soborno, delitos tributarios y lavado de activos.

Al salir de la cárcel, destacó su colaboración con la investigación y defendió su decisión de registrar la conversación: "No me arrepiento absolutamente en nada de haber grabado el audio", sostuvo.

La grabación recoge una reunión entre Villalobos, Luis Hermosilla y el empresario Daniel Sauer, en la que se habló de pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Su divulgación en noviembre de 2023 dio origen público al caso Audios.

Aunque Villalobos realizó el registro, fue Rodrigo Topelberg, entonces socio de Factop, quien reconoció haberlo enviado a la Fiscalía, la CMF y Ciper, medio que publicó su contenido.

El empresario admitió haber difundido la grabación en su declaración judicial de agosto de 2024.

La Fiscalía pide 18 años de cárcel

La apertura del bufete ocurre con la causa principal en etapa de acusación. En septiembre, la Fiscalía Metropolitana Oriente informó el cierre de la investigación y solicitó una pena de 18 años de cárcel para Villalobos, petición que deberá ser resuelta por la justicia.

La audiencia de preparación del juicio oral del caso Audios-Factop quedó reprogramada para el 1 de marzo de 2027, tras la postergación de la instancia prevista para el pasado 13 de octubre.

En paralelo, Villalobos tiene fijada para el 14 de diciembre una audiencia de formalización por presunta prevaricación de abogado, en una investigación relacionada con una querella de Daniel Sauer por su actuación profesional y la grabación de la reunión.