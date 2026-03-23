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Tópicos: País | Judicial | Casos emblemáticos

Caso Bruma: Arraigo nacional y firma quincenal para imputados por homicidio culposo

Publicado:
Autor: Redacción Cooperativa

Fiscalía pedía arresto domiciliario nocturno para los tres involucrados en el hecho.

Se descartaron cautelares contra Blumar como empresa jurídica.

Caso Bruma: Arraigo nacional y firma quincenal para imputados por homicidio culposo
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El Juzgado de Garantía de Coronel dio a conocer este lunes las medidas cautelares en contra de los tres imputados del pesquero de altamar Cobra acusados de homicidio culposo, en el marco del caso Bruma.

El tribunal decretó que el capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval deberán cumplir con firma quincenal, arraigo nacional y la prohibición de comunicarse entre ellos y con la empresa Blumar.

Junto a esto, se descartaron las medidas cautelares en contra de Blumar como empresa jurídica.

Las familias de las víctimas se declararon decepcionadas con esta decisión, al igual que la Fiscalía, que pedía una cautelar de arresto domiciliario nocturno.

Se determinó un plazo de cuatro meses para terminar con las diligencias pendientes en el caso.

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