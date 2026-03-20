Caso Bruma: Justicia dictará el lunes las cautelares de tripulantes del Cobra

Este viernes se desarrolló la tercera jornada de formalización del caso Bruma, donde se decidió que los tres tripulantes del pesquero de altamar Cobra acusados de homicidio culposo tendrán dictadas el lunes sus medidas cautelares.

El Ministerio Público sostiene que los imputados, correspondientes al capitán Rodrigo Mansilla, el piloto Luis Macaya y el jefe de máquinas Jaime Sandoval, causaron la muerte de los siete tripulantes de la lancha Bruma tras impactarla en el mar con el buque de la empresa pesquera Blumar.

Sin embargo, en la jornada de formalización realizada ayer, la defensa expuso un sorpresivo informe de la Universidad Austral que cuestionó los delitos acusados por la Fiscalía, que no tenía conocimiento del documento.

Ante esto, el ente persecutor manifestó su desacuerdo ya que -argumentó- investiga delitos en materia penal y porque "se intenta invalidar" el sumario administrativo que hizo la Armada.

"Este informe se refiere a las resoluciones del procedimiento administrativo llevado a efecto por la Armada de Chile, según las reglamentaciones vigentes. Entonces, tiene a la vista las piezas de ese procedimiento y no de la investigación penal; no encaja, y ahí podría haber, sin duda, un razonamiento primitivo", dijo la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.

Blumar apunta a responsabilidad de Juan Sanhueza, tripulante que fue hallado muerto tras el caso

En tanto, la empresa Blumar -a la cual Fiscalía también le asigna responsabilidad en los hechos-, en representación del abogado Alejandro Espinoza, insistió en la necesidad de comprobar si la luz de tope de Bruma cumplía con la reglamentación, lo que, según el peritaje de la Armada, sí lo hacía.

Asimismo, se enfocó en indicar que, por el lado en que se produjo el accidente, el vigía responsable era Juan Sanhueza, tripulante que fue hallado sin vida luego del caso y su muerte fue determinada como un suicidio.

Ante esto, su hijo, Pablo Sanhueza, que acudió al tribunal, expresó: "Mi principal motivación es estar dando apoyo (a las familias afectadas), como lo hubiese hecho mi padre, mi familia y todos los que están atrás de mí. Un abrazo y un salido fraterno a todas las familias directas de cada uno de estos siete tripulantes que perdieron su vida".

Sobre la presunta culpa de su papá en el hecho, agregó que "es fácil culpar a una persona que no está, así que eso es todo lo que voy a decir".

Fiscalía pide arresto domiciliario nocturno para los culpables, mientras que los familiares piden que sea total. El Juzgado de Garantía de Coronel fijó para el lunes 23 de marzo a las 08:30 horas la audiencia donde dictará las cautelares.