Caso Caval: Dávalos quedó sin medidas cautelares en arista Vial Concha

La Corte de Apelaciones de Rancagua levantó este miércoles las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual que dictó la semana pasada en contra de Sebastián Dávalos Bachelet en la arista Vial Concha del caso Caval.

Sin embargo, se rechazó la solicitud de sobreseimiento realizada por la defensa del hijo de Michelle Bachelet en esta arista.

A la salida de la audiencia, el esposo de Natalia Compagnon manifestó estar "conforme. Era lo que con la defensa habíamos planteado desde el principio".

Dávalos agregó que le parece "que, en esa línea, la Corte ha fallado de acuerdo a derecho. Básicamente se refrenda lo que yo he dicho desde un principio, que yo no he cometido ningún delito, que no he cometido ninguna falta y el tiempo me ha dado siempre la razón".

"Me la dio (la razón) la Corte Suprema la semana pasada –al ser sobreseído en la causa principal del caso Caval- y seguramente, no sé si esto va a llegar a juicio o no, pero puedo apostar que el resultado va a ser el mismo", adelantó.