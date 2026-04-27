Caso Naín: Corte de Temuco ratificó prisión preventiva para segundo imputado
| Periodista Digital: Redacción Cooperativa
La Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco ratificó la prisión preventiva decretada en contra de Francisco Painevilo de 28 años, segundo imputado por el homicidio del cabo de Carabineros Eugenio Naín, ocurrido en 2020 en la Región de La Araucanía.
El imputado se mantenía prófugo desde hace casi cinco años y fue detenido la semana antepasada en un domicilio del sector La Cantera Metrenco, en la comuna de Padre Las Casas.
Por dos votos contra uno, el tribunal de alzada rechazó este lunes la apelación de la defensa del comunero mapuche, acusado de los delitos de homicidio de carabinero en servicio, homicidio simple en grado de frustrado y disparos injustificados.