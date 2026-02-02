Caso ProCultura vive su tercera jornada de formalización

En el Séptimo Juzgado de Garantía se desarrolla este lunes la tercera jornada de formalización en contra de los cinco imputados del denominado caso ProCultura, indagatoria relacionada con el traspaso de más de 1.600 millones de pesos desde el GORE Metropolitano a la ONG del mismo nombre.

El principal imputado es el director ejecutivo de ProCultura, Alberto Larraín, junto con sus colaboradores María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme, Evelyn Magdaleno, y Gabriel Prado.

El abogado Pablo Toloza, representante de la UDI como querellante en el caso, detalló que "estos delitos de fraude al fisco, en su variante de corrupción, se encuentran además regulados no solo en nuestro Código Penal sino que también en legislaciones internacionales, está el Pacto de las Naciones Unidas contra la Corrupción, porque la sociedad en su conjunto, los países, han estimado que delitos de este tipo van en contra de bienes jurídicos protegidos más allá del patrimonio fiscal, está en juego la fe pública".

Por el momento ni las defensas de los involucrados ni el Ministerio Público han entregado declaraciones, mientras que se espera que este martes se conozcan las cautelares en contra de cuatro imputados, ya que Prado quedó sujeto a arresto domiciliario total y arraigo nacional.