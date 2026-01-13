Serios incidentes y peleas se registraron a las afueras del Centro de Justicia tras la absolución del excarabinero Claudio Crespo, único imputado de haber cegado a Gustavo Gatica -hoy diputado electo- con una escopeta de perdigones durante una protesta del estallido social.

El Cuarto Tribunal en lo Penal de Santiago leyó el veredicto de uno de los casos de derechos humanos más emblemáticos de 2019 esta jornada y determinó que Crespo fue quien cegó a Gatica, pero actuando bajo la legítima defensa y no bajo apremios ilegítimos.

La lectura del veredicto causó gran expectación mediática e incluso política y ciudadana, ya que a las afueras del Centro de Justicia se reunieron personas afines tanto a Gatica como a Crespo. Entre ellas, estaban la senadora independiente Fabiola Campillai -que también quedó ciega por el actuar del excarabinero Patricio Maturana, actualmente encarcelado tras recibir condena de 12 años- y diputados electos del Partido Nacional Libertario.

Sin embargo, la absolución de Crespo provocó un enfrentamiento entre ambos bandos.

