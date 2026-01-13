Se concretó el regreso a Santiago de la compañía francesa Royal de Luxe, recordada por su montaje "La Pequeña Gigante", nuevamente de la mano del festival Teatro a Mil.

Los galos presentaron un adelanto del montaje "Apesanteur" -debuta a las 20:00 horas en la Plaza de la Constitución-, que "da cuenta de las dificultades que tiene un equipo audiovisual para filmar una serie policial, con tintes de humor, de terror y viajes en el tiempo", explicó la producción del evento cultural.

"Para mí, la Plaza de La Constitución es mitológica. Es un lugar excepcional, tiene una gran dimensión poética e histórica", comentó Jean-Luc Courcoult, director de la compañía, sobre el espacio, donde en 2007 incluso buses destruidos formaron parte de la puesta en escena de "La Pequeña Gigante y el Rinoceronte Escondido".

