Gloria Ana Chevesich recibió en tribunales a José Antonio Kast
El Presidente electo, Jose Antonio Kast, llegó hasta el Palacio de Tribunales para reunirse con la timonel de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. La visita protocolar se realizó a las 10:00 horas, luego de que ambos personeros asistieran más temprano a la inauguración de la edición 2026 de Congreso Futuro.
