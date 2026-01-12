El Presidente electo, Jose Antonio Kast, llegó hasta el Palacio de Tribunales para reunirse con la timonel de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. La visita protocolar se realizó a las 10:00 horas, luego de que ambos personeros asistieran más temprano a la inauguración de la edición 2026 de Congreso Futuro.

LEER ARTICULO COMPLETO