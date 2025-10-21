Corte de Coyhaique escucha alegatos tras la excarcelación del agresor de Nabila Rifo

En la Corte de Apelaciones de Coyhaique se realizan los alegatos en torno a la controvertida excarcelación de Mauricio Ortega, sujeto que fue condenado tras atacar y dejar ciega a Nabila Rifo el año 2016.

Ortega vio cambiada su pena a libertad condicional el mes pasado, lo que provocó un rechazo transversal en el mundo político debido a que Gendarmería había emitido un informe en el que advertía de rasgos psicopáticos.

La controversia también escaló a La Moneda después de que, presuntamente, el Servicio Nacional de la Mujer y de la Equidad de Género (SernamEG) no asignara otro representante legal a Rifo después de haber despedido a la jurista Beatriz Ramírez; motivo por el que las notificaciones sobre el proceso de Ortega nunca le llegaron.

En este escenario, durante la mañana de este martes se hicieron presentes en la audiencia de alegatos el abogado de SernamEG, Víctor Llanca; y el defensor de Ortega, Cristián Muñoz. Ambos pidieron 25 minutos de alegaciones y 10 minutos de réplica para cada uno.

Tanto SernamEG como la defensa se encuentran conformes

Tras la cita, la directora regional de SernamEG en Aysén, Patricia Baeza, expresó su "tranquilidad y conformidad" frente al proceso.

"Estamos acá porque lo que principalmente buscamos es resguardar la integridad de la víctima. En ese mismo sentido, como SernamEG estamos muy tranquilos y conformes de que se hayan escuchado los argumentos que presentamos en el alegato", manifestó.

De la misma forma, Muñoz afirmó que "Mauricio lleva 13 días en libertad y está todo en absoluta y total calma, y así va a permanecer durante el resto de tiempo en que él cumplirá su pena".

Asimismo, "ha cumplido nueve años fielmente su pena durante el tiempo de su permanencia en la cárcel. Trabajó en la cocina, recibió un sueldo y pagaba la pensión de alimentos, como correspondía", valoró el abogado defensor de Ortega.

Muñoz también aseguró que los alegatos de SernamEG fueron duramente cuestionados por los jueces de la Corte, a raíz de la situación de la titularidad de la representación legal de Nabila Rifo.

Se espera que la Corte de Coyhaique emita su decisión de reintegrar o no a la cárcel a Ortega durante las últimas horas de la jornada.