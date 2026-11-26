La defensa de Jorge Ugalde, único imputado por el triple homicidio del fotógrafo Eduardo Cruz-Coke y sus dos hijos menores de edad, cuestionó la hipótesis de un móvil económico que planteó la Fiscalía al formalizarlo.

Su abogado, Marcelo Castillo, sostuvo que su representado no tenía derecho a cobrar el seguro de su cuñado tras su muerte.

Según informó La Tercera, la aseguradora Bice Vida remitió la póliza y una cartola de movimientos a la fiscal Carolina Remy-Maillet. El documento identifica como única beneficiaria a Carolina Grellet, esposa del fotógrafo.

Ni Ugalde ni su esposa, Trinidad Cruz-Coke, hermana de Eduardo, figuran como beneficiarios.

Castillo vinculó ese antecedente con el testamento del fotógrafo. "El testamento y el seguro que dejó Eduardo Cruz-Coke tienen otros beneficiarios y a estos la Fiscalía nunca los investigó", afirmó a La Tercera. Consultada por el diario, la abogada de Grellet declinó comentar la información.

El seguro permitía hacer retiros en vida. Según los antecedentes remitidos por la compañía, el capital asegurado vigente era de 677 UF, unos 28 millones de pesos. El capital inicial era de 1.000 UF, equivalentes a unos 41 millones de pesos.

La investigación está pendiente de cierre

El fotógrafo y sus dos hijos fueron hallados muertos el 18 de octubre de 2025 en un inmueble de La Reina. Ugalde dio aviso a Carabineros ese día y posteriormente fue formalizado por los tres homicidios.

El plazo de investigación venció y la causa está pendiente de su cierre formal.

Si la Fiscalía presenta acusación, el siguiente paso será la audiencia de preparación del juicio oral. La Tercera sitúa en marzo de 2027 el posible inicio del juicio, aunque todavía no hay una fecha fijada.