El economista y académico Klaus Schmidt-Hebbel abordó el proceso personal y espiritual que debió enfrentar tras el homicidio de su hijo Diego Schmidt-Hebbel en el 2008, crimen perpetrado por un sicario contratado por María del Pilar Pérez, "La Quintrala".

En entrevista publicada por "Felipe Podkast", el exjefe del Departamento de Estudios de la OCDE repasó el desgarro que significó para su entorno familiar la partida del joven de 22 años, quien fue atacado mientras defendía a su novia y a su familia.

"Fue por lejos, pero por lejos, el peor momento por el cual pasamos con mi mujer, Greta -que es una gran mujer-, y mis dos hijos sobrevivientes menores a Diego. Nos golpeó radicalmente", recordó Schmidt-Hebbel.

En esta línea, señaló que "perder una persona cercana lo sufrimos todos los seres humanos en este mundo: se nos muere un padre, se nos muere un hermano, pero la pérdida del hijo tiene algo particular y es que es antinatura, altera el orden de vida y muerte natural y un padre típicamente no lo anticipa".

Consuelo espiritual y la bendición del Dalai Lama

Debido a esto, el economista explicó que encontró contención en corrientes orientales: "Yo me hice más budista", dijo en la entrevista, recordando en esta línea el encuentro personal que mantuvo junto a su esposa con el Dalai Lama.

"Así como la muerte del Diego fue brutal y devastadora, ese abrazo, esa oración conjunta, esos chales que nos colocó sobre nuestros cuellos a Greta y a mí... Es un momento que me llena de energía y de luminosidad y de luz y por tanto inspiración", puntualizó.

Finalmente, Schmidt-Hebbel detalló cuál es su convicción íntima respecto al destino del alma y la continuidad de los lazos tras el deceso físico.

"Nuestras almas se encarnan en sucesivas vidas hasta que eventualmente dejas de encarnarte y te unes a la energía universal. Este argumento es completamente esotérico, si tú quieres, pero creo firmemente en él", cerró.