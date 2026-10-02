Megaincendio: Con protestas comenzó juicio contra el "cartel del fuego"

El Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Valparaíso dio inicio este viernes al juicio oral contra los nueve imputados por el megaincendio de febrero de 2024, que dejó 138 personas fallecidas, 11.000 hectáreas quemadas, 4.385 viviendas destruidas y más de 12.000 damnificados en distintas ciudades de la región.

Tras los alegatos de apertura y la declaración de los acusados -todos bajo prisión preventiva y conectados de manera remota-, el fiscal de la causa, Osvaldo Ossandón, comenzó a presentar su prueba de cargo, que contiene 115 testigos, además de peritos y documentos.

Entre quienes darán testimonio durante el proceso, el persecutor mencionó a "los policías que llevaron la investigación, que van a llevar la parte más extensa. También civiles que tuvieron participación en la operación que llevó a la detención de los sujetos (involucrados en primer lugar), y después al resto de la célula".

Según reveló el Ministerio Público el año pasado, el fiscal solicita aplicar penas de presidio perpetuo calificado -40 años de prisión efectiva, sin acceso a beneficios- contra el llamado "cartel del fuego", por el delito de incendio con resultado de muerte en carácter reiterado.

También pide imponerles condenas adicionales de siete años por el delito ambiental que significó la quema de más de 8.000 hectáreas de vegetación natural protegida (parte importante de ella perteneciente a la Reserva Nacional del Lago Peñuelas); la destrucción del Jardín Botánico y de 4.500 casas, además de una cifra sin determinar de vehículos.

Asimismo, solicita otros cinco años de cárcel por el delito de integrar la asociación criminal que, de acuerdo con el ente persecutor, entre diciembre de 2021 y febrero de 2024 provocó alrededor de 21 incendios forestales de manera intencional.

De ese total de siniestros, el fiscal Ossandón atribuyó cinco a todos los integrantes de la agrupación, y el resto a miembros determinados.

Según publicó la Fiscalía Regional de Valparaíso en su cuenta de X, está previsto que el juicio se extienda por 60 días hábiles.

Durante esta mañana, se registraron manifestaciones por parte de familiares de las víctimas de la tragedia en las afueras del tribunal.

Una de las presentes fustigó que en "un caso tan trágico como el que hemos vivido", los afectados tuvieran que esperar "dos años y medio para que partiera esta audiencia", mas clamó por que "haya justicia" al cierre del juicio.

"Quiero que se haga justicia", insistió otro manifestante, relevando que a inicios de febrero de 2024 "hubo un incendio, negligencias y muerte".