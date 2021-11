Orpis insiste en su inocencia: "Cometí fraude sí, pero cohecho jamás"

El ex senador UDI Jaime Orpis lamentó su nuevo revés judicial pero afirmó que acatará con "humildad" la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago, que rechazó los recursos de nulidad interpuestos por su defensa contra la sentencia dictada en abril pasado, por lo que deberá cumplir su pena en la cárcel.

Orpis fue declarado culpable en diciembre pasado de los delitos de fraude al fisco -con carácter de reiterado y consumado- y cohecho cometidos entre los años 2010 y 2015, en el marco del caso Corpesca, tras lo cual, en abril, fue sentenciado a cumplir una pena de más de seis años de prisión, aunque se le abonó el tiempo que ya había pasado recluido, por lo finalmente deberá estar tres años y medio tras las rejas.

El recurso fue presentado por la defensa de los condenados y el Servicio de Impuestos Internos (SII) para anular la sentencia del Tercer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago y, esta jornada, la Undécima Sala del tribunal de alzada descartó "errores de derecho en la sentencia" que condenó a Orpis, como también a la ex diputada Marta Isasi -a 50 días en prisión por cohecho-, el civil Raúl Lobos y la empresa Corpesca.

Además, la Sexta Sala se pronunció en las causales de nulidad presentadas por el ex senador y se desestimaron "todas ellas por razones fundadas", las cuales apuntaban a una supuesta infracción por la adopción de una sentencia condenatoria en decisión adoptada por la mayoría de las juezas que dictaron el fallo y no por unanimidad, y un supuesto error en la aplicación de derecho y eventual vulneración en el fallo.

Al respecto, Orpis reaccionó mediante un escrito, en el que insistió que no cometió los delitos de corrupción señalados. "Con humildad acataré el fallo a pesar de que respecto al cohecho soy inocente, y cumpliré la condena que se me ha impuesto, pese a que sostengo con total convicción que no tuve la oportunidad de acceder a una investigación objetiva, a un juicio igualitario y, sobre todo, a un tribunal imparcial que me juzgara", sostuvo.

Recalcó que sobre "el fraude y las platas políticas, que como quedó demostrado, no fueron para enriquecimiento personal", puntualizando: "Cometí fraude sí, pero cohecho, jamás. Por mí y por mi familia no estuve dispuesto a vivir con esta carga sin haber hecho hasta el último esfuerzo por demostrar mi inocencia. Con el fallo de hoy se acaban las instancias e iré a la cárcel por un delito que no cometí".

Sin embargo, "asumiré la cárcel con la libertad de espíritu y la tranquilidad que me da el haber dicho desde un principio la verdad, haber respondido, asumido la consecuencia de mis acciones y haber reparado", expresó, apuntando que "si no lo hubiera hecho, lo probable es que estaría amparado en la nebulosa del llamado 'caso de las platas políticas', sin nombres ni responsables".

"NO TUVE UN JUICIO IMPARCIAL"

Reclamó, por otra parte, una "falta de igualdad ante la ley y de objetividad", ya que "es evidente casi todas las autoridades elegidas desde 1990 financiaron sus campañas de igual manera", pero -fustigó- "desde un principio la Fiscalía decidió que yo sería quien pagaría por ello y no perseveró en los otros casos, permitió la prescripción o ni siquiera investigó cientos de otras situaciones de financiamiento de la política a través de boletas o asesorías".

En ese marco, acusó que fue "investigado por cohecho sin una mínima objetividad por parte del Ministerio Público, quien me negó reiteradamente diligencias para demostrar mi inocencia y con una gestión mediática por parte de la fiscal en mi contra sin precedentes", y asimismo, denunció que, "aún más grave, no tuve un juicio imparcial: fui condenado por cohecho en un fallo divido con un jurado en que una de sus tres integrantes carecía de independencia e imparcialidad; pocos meses después de iniciarse el juicio, el cónyuge de una de las tres juezas que me juzgó, fue contratado por el Ministerio Público en un cargo de confianza del fiscal nacional". No obstante, Orpis no mencionó nombres.

Admitió, de todos modos, que "nada de lo anteriormente expuesto me exime de mi responsabilidad en el financiamiento irregular de la actividad política, que he reconocido en muchas ocasiones; de ello estoy muy arrepentido y jamás he buscado que mi caso quede en la impunidad".