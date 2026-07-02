"Primera en la historia del mundo": Weibel relevó hito judicial de la condena por espionaje

En conversación con Una Nueva Mañana en Cooperativa, el periodista Mauricio Weibel calificó este jueves como un hito judicial de alcance internacional el reciente fallo que condenó al exjefe de Inteligencia del Ejército Schafik Nazal y a Juan Poblete, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, por el espionaje telefónico perpetrado en su contra entre 2016 y 2017.

La denominada "Operación Topógrafo" (u "Operación W") buscaba identificar las fuentes del profesional mientras este revelaba el millonario fraude con fondos públicos al interior de las Fuerzas Armadas, conocido popularmente como "Milicogate".

"Este fallo es histórico no solo por quienes fuimos afectados, sino porque es la primera vez en la historia del mundo en que se condena a quienes encabezan operaciones de espionaje contra periodistas. Esto no sucedió en México con Pegasus, ni en Nicaragua, El Salvador, Rusia u otros estados autoritarios. Es un precedente clave para la jurisprudencia internacional en materia de libertad de prensa y periodismo seguro", destacó Weibel.

El profesional aprovechó la instancia para contrastar este avance judicial con los riesgos de un proyecto de ley que actualmente tramita el Congreso, el cual busca restringir la difusión de antecedentes sobre indagatorias penales vigentes.

"Da una señal potente en momentos donde el Senado discute una 'ley mordaza', impulsada por los senadores del Socialismo Democrático Pedro Araya y (Alfonso) De Urresti, que lo que pretende establecer es que quienes informemos de investigaciones judiciales en curso seamos encarcelados", advirtió Weibel.

Bajo esa lógica, "los periodistas no podríamos publicar sobre investigaciones judiciales en curso respecto del Tren de Aragua", alertó.

El blindaje político desde las carteras de Defensa

Junto con desmenuzar la trampa judicial —donde su número telefónico fue asociado al nombre falso de una ciudadana boliviana presentada ficticiamente como una "peligrosa agente" extranjera—, Weibel apuntó al blindaje institucional que recibió la operación por parte de las autoridades políticas de la época.

"No fue fácil. Costó conseguir los documentos, había información que no existía, porque intentaron no entregar la información y hubo un apoyo político explícito a esta operación de inteligencia, a esta agresión, a este espionaje. Hay que acordarse de que hubo tres ministros de Defensa que defendieron esta operación ante el Congreso", señaló.

Weibel apuntó directamente a "Alberto Espina, primero; Baldo Prokurica, que incluso fue interpelado y la defendió; y Mario Desbordes, que incluso me acusó a mí de delinquir por informar sobre la corrupción del Ejército. Lo dijo en televisión, en un debate presidencial".

"Estos tres ministros de Defensa dijeron una situación que es muy compleja: primero dijeron que habían visto los documentos que autorizaban el espionaje en mi contra, y luego dijeron que esos documentos estaban en forma y estaba todo perfecto. No solo lo dijeron en la prensa: lo dijeron ante el Congreso Pleno, ante la Comisión de Inteligencia y en debates presidenciales. Entonces, como ellos dijeron eso, hay dos cosas: o mintieron —no vieron los documentos y, por lo tanto, mintieron— o vieron un documento fraudulento y no lo denunciaron. No hay más opciones", fustigó.

"La mayor reforma tributaria en la historia del país"

Finalmente, el periodista reflexionó sobre el rol fiscalizador de la prensa y las consecuencias reales de sus investigaciones, recordando que los desfalcos revelados forzaron la histórica derogación de la Ley Reservada del Cobre.

"La gran consecuencia de este caso, además de demostrar el valor del periodismo de investigación, es que se eliminó la Ley Reservada del Cobre. Eso significa que el 10% de las ventas de Codelco ya no se van a la compra de armas, sino que ingresan al Presupuesto de la Nación. Hablamos de 2.000 millones de dólares anuales, el equivalente a construir cinco o seis hospitales al año", destacó.

"Como me decía un exdiputado el otro día, el resultado de esa investigación terminó siendo, en la práctica, la mayor reforma tributaria en la historia del país. Nunca antes hubo una transferencia de riqueza tan grande hacia el Estado", concluyó Weibel.