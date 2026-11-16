La Corte Suprema puso en tabla la revisión de los recursos de nulidad presentados por la Defensoría Penal Pública (DPP) en favor de 14 de los 18 condenados por el atentado al Molino Grollmus, ocurrido en agosto de 2022 en Contulmo.

La defensa cuestiona el uso de testimonios de identidad reservada y sostiene que se vulneraron garantías durante el juicio.

"Nuestro cuestionamiento apunta a que la condena se construyó otorgando un valor decisivo a declaraciones de testigos de identidad reservada, la mayoría de estos incorporados a través de funcionarios policiales sin que las defensas pudieran interrogarlos directamente ni tampoco, por lo demás, controlar sus fuentes de información, salvo un testigo que reconoce en la misma sentencia que participó en los hechos", dijo la defensora penal pública Katherine Valdés.

"La defensa no está discutiendo la existencia ni tampoco la gravedad de los hechos, sino la forma en que se estableció la participación de nuestros representados y, en este caso, las garantías vulneradas con que se dictó esta condena", explicó.

Postura de la Fiscalía

Por su parte, el Ministerio Público y el Gobierno solicitarán mantener las condenas, que en conjunto superan los 1.050 años de cárcel efectiva.

"Vamos a solicitar que se rechacen los recursos de nulidad y que se mantenga para que quede firme y ejecutoriada la sentencia que condenó a 18 de los autores de estos hechos lamentables", indicó Michelangelo Bianchi, fiscal regional (s) del Bíobío.

Recordó que la prueba clave de la Fiscalía fue "un video de un dron donde se ve la dinámica (del ataque e incendio al Molino Grollmus) y que coincidía con los relatos de víctimas y también de testigos protegidos".

"Consideramos que el fallo del Tribunal Oral en lo Penal de Cañete es bastante sólido y que deberían ser rechazados los recursos de nulidad", recalcó.

Respaldo del Ejecutivo

Mientras tanto, el seremi de Seguridad Pública del Biobío, Richard Soto, confirmó que "la postura de nuestro Gobierno es que se respete lo ya definido en una primera instancia por los tribunales".

"El juicio, en general, no se basa solamente en una declaración de una persona; por lo tanto, hay otros hechos que le dieron fuerza y por eso pudieron llegar a este tipo de condena", arguyó la autoridad.

"No solamente está la prueba testimonial, sino que también hay hechos que vinculan y posicionan a las personas en el territorio donde ocurrieron los delitos

Eso es parte de todo un proceso de investigación que lleva años; por lo tanto, esto no se va a caer por una o por otra declaración", afirmó.

La revisión se produce tras el fallecimiento de Carlos Grollmus (83 años), una de las cuatro víctimas del ataque.

Si se acogen los recursos, deberá realizarse un nuevo juicio; de lo contrario, las sentencias quedarán firmes.