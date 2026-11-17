El Presidente José Antonio Kast llegó a Shenzhen, China, para participar en la cumbre de líderes de APEC 2026, en el marco de su gira oficial por Asia, que comenzó en Vietnam.

El Mandatario fue recibido con una ceremonia oficial junto a autoridades del Gobierno chino.

Su agenda contempla una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping, la primera desde que asumió la Presidencia en marzo.

Entre los principales temas que marcarán el encuentro está la disputa por la sede de la Secretaría del Tratado de Alta Mar. Chile, junto a Bélgica, impulsa una candidatura que contempla a Valparaíso y Bruselas, mientras China busca instalarla en la ciudad de Xiamen.

Además, se espera abordar el proyecto de cable submarino chino y los vínculos comerciales entre ambos países.

Desde que llegó al poder hace ocho meses, Kast ha tenido gestos de acercamiento con la Administración de Donald Trump, como la adhesión al llamado Escudo de las Américas, una coalición multilateral de seguridad impulsada por EE.UU.

Durante su paso por Vietnam, Kast también generó reacciones tras participar en una ofrenda floral a Ho Chi Minh, figura histórica del comunismo vietnamita, a quien anteriormente había calificado de "genocida".

Al respecto, el Presidente sostuvo que sus declaraciones anteriores correspondían a su etapa como "candidato" y que actualmente debe representar al Estado chileno y resguardar las relaciones diplomáticas.

La cumbre de líderes de APEC se realizará el 18 y 19 de noviembre y reunirá a representantes de 21 economías de la cuenca del Pacífico.