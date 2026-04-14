Trama bielorrusa: Codelco amplía querella e incluye a exdiputados Gabriel Silber y Aldo Cornejo

La minera estatal Codelco amplió la querella que presentó judicialmente, en 2023, por el caso "muñeca bielorrusa" e incluyó a los exdiputados y abogados Gabriel Silber y Aldo Cornejo (ambos DC) por presuntos delitos de soborno y lavado de activos.

La cuprífera acusa que, a cambio de beneficios económicos, los otrora parlamentarios intervinieron de forma indebida en la causa que la obligó a pagar más de 18 mil millones de pesos al consorcio bielorruso Belaz Movitec (CBM).



Ante esto, la abogada de Silber, Susana Borzutzky, expresó su sorpresa, ya que su representado ha colaborado activamente con la Fiscalía en la investigación de la causa.

"No puedo no señalar que estamos sorprendidos por la imputación de la querella efectuada por Codelco. El querellante sabe a ciencia cierta que la información entregada por nuestro representado no solamente es veraz, sino que fue oportuna y, si no, también fue corroborada por diversos medios y elementos de corroboración", sostuvo.

"La colaboración fue eficaz, inmediata, atingente y ha sido tremendamente provechosa para adelantar diligencias de investigación y esclarecer los hechos que han sido de diversas formalizaciones efectuadas en la causa", enfatizó la jurista.

Tanto Silber como Cornejo están vinculados al estudio jurídico de los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, que representaron a CBM en la disputa judicial con Codelco, originada luego que éste -en 2023- rescindiera anticipadamente al consorcio un contrato de movimiento de tierras del proyecto Rajo Inca.

El litigio finalmente lo ganó CBM y Codelco fue obligado a pagar la millonaria multa, pero luego se descubrió que, en el proceso, tanto Vargas como Lagos pagaron coimas a la exministra de la Suprema Ángela Vivanco (y a su pareja, Gonzalo Migueles) para que fallase a favor del consorcio.

Presidente de la Comisión de Minería de la Cámara Baja valoró ampliación

El diputado PPD y presidente de la Comisión de Minería, Cristián Tapia, valoró que Codelco haya ampliado la querella, que también apunta contra María Pía Peñaloza López, secretaria y jefa administrativa del estudio jurídico de Vargas y Lagos, por lavado de activos y complicidad en soborno.

"Está bien esta querella que está presentando Codelco contra estos dos exdiputados que se han dedicado al lobby, que han tenido una intervención y un vínculo con Ángela Vivanco en el caso 'muñeca bielorrusa' y que han tratado de intervenir maliciosamente en contra de un juicio que se debe llevar por la vía que corresponde, no por intervencionismo" dijo el legislador.

"Espero que esto llegue a un final en donde todos podamos saber la verdad de lo que aquí ha pasado, porque ningún lobista, exparlamentario o parlamentario en ejercicio puede estar influyendo en toma de decisiones que son súper delicadas e involucran muchos recursos económicos", subrayó Tapia.